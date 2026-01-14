(UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do São Paulo, Julio Casares, não dará o 'ok' final para nenhuma negociação antes da definição de seu futuro, na próxima sexta-feira.

ENTRE O MERCADO E A VOTAÇÃO

O UOL apurou que o executivo de futebol do clube, Rui Costa, não interromperá nenhuma negociação vigente mesmo em meio à possibilidade de impeachment do mandatário. A decisão vem da tentativa da alta cúpula em 'blindar' o CT da Barra Funda.

A tendência, ainda assim, é que nenhuma operação ou transferência seja finalizada nesta semana. O foco total da alta cúpula segue sendo a vitória na votação de sexta-feira (16), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

Um desses casos é a venda de Rodriguinho ao Red Bull Bragantino. A negociação está praticamente acertada entre as partes, conforme antecipado pelo ge, mas depende do 'ok' do São Paulo. Como o UOL revelou, o negócio girará em torno dos 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões).

Outra tratativa parada é a que envolve o volante Allan, do Flamengo. O jogador já tem bases contratuais acertadas com o Tricolor, mas o Rubro-Negro não dará sequência às tratativas enquanto o futuro de Casares não for definido. O Corinthians também se interessa pelo atleta.