SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Paulista será um prato cheio para quem gosta de clássicos. A competição dá largada nesta quarta-feira (14) a uma série de seis rodadas consecutivas com ao menos um jogo entre seus principais times.

PAULISTA DOS CLÁSSICOS

A série começa com Palmeiras x Santos. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Paulistão.

A sequência de clássicos só termina na sétima rodada, a penúltima da competição. A primeira e a última rodada do torneio foram as únicas que ficaram sem um confronto entre rivais históricos.

A sexta rodada será a única com dois clássicos. São Paulo x Santos e Guarani x Ponte Preta serão realizados ao longo dela.

Muito disso se deve ao novo regulamento e à mudança do calendário. Com apenas 12 datas para o estadual, a FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu que o Paulistão passaria a ter formato similar ao da Liga dos Campeões da Europa, com oito rodadas sendo disputadas entre as equipes na primeira fase, com a obrigatoriedade dos times de um mesmo pote se enfrentarem.

Isso significa que Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos -todos no pote 1? terão de se enfrentar até o fim da primeira fase. O mesmo acontece com Ponte Preta e Guarani, ambos de Campinas e que estavam no pote 3.

O formato antigo era diferente. Com as equipes divididas em grupos, mas não podendo enfrentar rivais da mesma chave, os clássicos aconteciam, porém ficavam mais espalhados ao longo das 12 rodadas da primeira fase.

O UOL considerou na lista os clássicos entre os quatro grandes (Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos) e o dérbi campineiro, entre Guarani e Ponte Preta.

CALENDÁRIO DE CLÁSSICOS

14/1 - Palmeiras x Santos - 19h30 - 2ª rodada

18/1 - Corinthians x São Paulo - 16h - 3ª rodada

22/1 - Santos x Corinthians - 19h30 - 4ª rodada

24/1 - Palmeiras x São Paulo - 18h30 - 5ª rodada

31/1 - Guarani x Ponte Preta - 16h - 6ª rodada

31/1 - São Paulo x Santos - 20h30 - 6ª rodada

8/2 - Corinthians x Palmeiras - 20h30 - 7ª rodada