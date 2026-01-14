A tenista brasileira Luisa Stefani desistiu de disputar o WTA 500 de Adelaide (Austrália) após a parceira Marie Bouzkova não entrar em quadra devido a uma intoxicação alimentar. Nesta quarta-feira (14) elas enfrentariam a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunic pelas quartas de final do torneio, última competição preparatória para o Aberto da Austrália, que começa no próximo domingo (18).

Stefani segue para Melboune, sede do Grand Slam australiano, onde encontrará com a canadense Gabriela Dabrowski, com quem retomou a parceria para a temporada 2026. As duas jogaram entre entre 2020 e 2023, quando foram campeãs do WTA 1000 de Montreal (Canadá) e vice-campeãs do WTA 1000 de Cincinnati e WTA 500 de San Jose, ambos nos Estados Unidos.

Quem também já está a caminho de Melbourne é o carioca João Fonseca, número 30 do mundo, que ainda não jogou na temporada 2026 devido a dores lombares, que o forçaram a desistir dos torneios de Brisbane e Adelaide.