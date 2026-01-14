SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa definiu, nesta quarta-feira (14), que o hotel e base de treinamento da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2026 serão em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A entidade atendeu a um pedido da CBF.

O Brasil vai treinar no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, que pertence ao New York Red Bulls.

A delegação ficará hospedada no hotel The Ridge, em Basking Ridge.

O CT passa por reformas para ampliação de estruturas e modernização de instalação e equipamentos.

Já a escolha do hotel, reservado integramente para a seleção, levou em conta privacidade, conforto, segurança e a distância para o local das atividades. Integrantes do Departamento de Seleções da CBF visitaram hotéis e CTs em cidades como Orlando, Seattle, Portland, Dallas, Nashville, Boston, Kansas City, San Diego, Los Angeles, Nova York e Nova Jersey.

"Creio que fizemos a melhor escolha dentro das nossas avaliações. Desde quando asseguramos a classificação, tomamos todos os cuidados para encontrar um lugar que pudesse oferecer a estrutura necessária de treinamento, com privacidade, modernidade e conforto. Após o sorteio que definiu as chaves e os locais dos jogos, intensificamos nossa busca e encontramos no CT do RB New York o cenário perfeito que pudesse receber a seleção", disse Rodrigo Caetano, coordenador geral de seleções masculinas da CBF.

"O objetivo principal era buscar melhor qualidade de gramados, hotéis, facilidades de logísticas, a menor diferença possível de fuso e outros fatores que poderiam influenciar positivamente no desempenho da Seleção. Encontramos na região de Nova York/Nova Jersey as melhores condições em todos esses itens e isso pode fazer a diferença numa competição que é extremamente complicada diante da grandeza do evento", afirmou ainda Cícero Souza, gerente geral de seleções masculinas da CBF.

O trajeto entre o hotel e o centro de treinamento é de aproximadamente 15 minutos. Além disso, a hospedagem está a cerca de 30 minutos do MetLife Stadium, estádio onde a Amarelinha fará a sua estreia, no dia 13 de junho.

OS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO

- 13/06, às 19h (de Brasília) - Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York

- 19/06, às 22h (de Brasília) - Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

- 24/06, às 19h (de Brasília) - Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami