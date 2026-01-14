SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick afirmou que seu bom desempenho na estreia pelo Lyon teve influência, mesmo que indireta, de Abel Ferreira. Isso porque, ele atuou, na vitória contra o Lille, de forma semelhante à de sua passagem pelo Palmeiras.

"É um estilo de jogo que estou acostumado, porque eu jogava com o Abel [Ferreira] do jeito que atuamos no último jogo, com um falso 9, que era o Pavel, e eu e o Afonso na frente, com liberdade de ir para a direita, de ir para dentro, de poder voltar ao meio para poder organizar também jogadas", disse o jogador ao canal oficial do Lyon.

"Eu fico muito feliz de ter essa liberdade no Lyon, de poder ter jogado assim no Palmeiras, onde eu tive essa liberdade de ir para a direita, de vir para dentro e fazer gols também, então, me sinto muito à vontade."

Abel foi o responsável por subir Endrick para o profissional do Palmeiras. Ao todo, foram 82 jogos, 21 gols e 2 assistências pelo Alviverde entre 2022 e 2024, além de cinco títulos: dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Supercopa do Brasil (2023) e dois Campeonatos Paulistas (2023 e 2024).

'PAIZÃO' PAULO FONSECA

Endrick elogiou o comandante do Lyon e agradeceu pela ajuda nos primeiros dias no clube francês. O camisa 9 espera repetir o sucesso sob o comando de um técnico português. No Real, o atacante trabalhou com o italiano Carlo Ancelotti e com o espanhol Xabi Alonso.

O Paulo é um grande treinador. Um treinador que tem um potencial gigante no futebol. [...] É um paizão também. Ele chegou, me abraçou bastante, tentou me enturmar um pouco mais com o time, falou as posições que eu podia jogar.

No jogo [contra o Lille], ele sempre me chamava, falava como fazer, para pressionar de um jeito. Eu percebi que tem sinceridade, que para mim é o mais importante. Onde o treinador vai falar o que você tem que fazer, e não falar o que você quer ouvir. Espero podermos fazer uma grande temporada juntos.

O Lyon volta a campo no domingo, às 16h45 (de Brasília), para encarar o Brest pelo Campeonato Francês. Pode ser o primeiro jogo de Endrick no Parc OL desde a chegada do futebol francês.