SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) definiu nesta quarta-feira (14) a base de cada seleção durante a Copa do Mundo de 2026. A equipe brasileira, conforme preferência indicada pela comissão técnica da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), vai se hospedar e treinar em Nova Jersey.

Após visitar diferentes instalações indicadas pela Fifa, o Brasil escolheu o Columbia Park Training Facility, do RB New York, como seu campo de treinamentos. O local passa atualmente por obras de ampliação e modernização. A hospedagem da delegação será no The Ridge, em Basking Ridge.

A equipe de Carlo Ancelotti iniciará sua campanha no dia 13 de junho, um sábado, às 19h (de Brasília) no MetLife Stadium, contra Marrocos. O estádio fica na cidade de East Rutherford, na área metropolitana de Nova York e Nova Jersey e será também o palco da grande final, agendada para 19 de julho.

Na sequência, o time verde-amarelo vai à Filadélfia, onde enfrentará o Haiti no dia 19, uma sexta, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field. E encerrará sua participação no Grupo C no dia 24, uma quarta, diante da Escócia, no Hard Rock Stadium, às 19h (de Brasília), em Miami Gardens, nos arredores de Miami.

"Estamos muito satisfeitos com esta definição. O centro de treinamento é novo, moderno e oferece todas as condições para o nosso trabalho, antes e durante a Copa do Mundo. Quero agradecer à Red Bull por ter nos recebido e mostrado todo o espaço, que era pretendido por outras equipes", disse o técnico italiano.

O comandante também destacou a "privacidade" que o hotel escolhido pela CBF poderá oferecer aos seus convocados. "Teremos tudo necessário para um bom trabalho na Copa. Além disso, as distancias são curtas, e isso influenciou nossa decisão", afirmou.

De acordo com a CBF, o deslocamento até o estádio de Nova York, onde o Brasil fará a sua estreia, leva cerca de 30 minutos. Entre o hotel e o centro de treinamento o percurso é de 15 minutos.

Antes de definir sua base, integrantes do departamento de seleções da CBF visitaram vários locais nos últimos meses. Estiveram em hotéis e CTs de cidades como Orlando, Seattle, Portland, Dallas, Nashville, Boston, Kansas City, San Diego, Los Angeles e, por fim, localidades em Nova York e Nova Jersey.