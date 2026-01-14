Sensação do futebol brasileiro masculino em 2025, o Mirassol terá uma equipe de mulheres pela primeira vez na história do clube. Ex-coordenadora da base do Corinthians, Rafaela Esteves foi anunciada pelo Leão Caipira, na terça-feira (13), como executiva da modalidade feminina.

Segundo o clube do interior paulista, Rafaela terá a missão de "liderar a estruturação, o planejamento e o desenvolvimento do departamento, alinhada ao projeto de crescimento institucional do Mirassol no cenário do futebol feminino". Formada em Educação Física e pós-graduada em Administração e Marketing Esportivo, a gestora de 39 anos trabalhou na Ferroviária, além do Corinthians.

A vaga à Libertadores conquistada com o quarto lugar no último Campeonato Brasileiro levou o Mirassol a criar o departamento do futebol de mulheres. Uma das exigências da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para os clubes disputarem os torneios continentais masculinos é que tenham um time feminino.

Antes mesmo do anúncio de Rafaela, porém, o Leão Caipira já tinha iniciado a estruturação da modalidade. Em dezembro, o clube comprou um novo centro de treinamento na cidade, a 450 quilômetros de São Paulo. O espaço passa por reforma para receber a equipe feminina e as categorias de base masculinas, do sub-11 ao sub-17. O investimento é de R$ 5 milhões.

A meta do Mirassol é a disputa do Campeonato Paulista Feminino deste ano, por meio do qual pode se classificar à Série A3 (terceira divisão) do Brasileirão de 2027. A Série A1 (primeira divisão), vale lembrar, terá transmissão ao vivo da TV Brasil pelo segundo ano consecutivo.

