SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Real Madrid viu crescer sua crise, na noite de quarta-feira (14). Na partida de estreia do técnico Álvaro Arbeloa, a equipe perdeu por 3 a 2 para o Albacete, da segunda divisão espanhola, e foi eliminada da Copa do Rei nas oitavas de final.

O duelo no estádio Carlos Belmonte, em Albacete, foi decidido com um gol marcado por Jefté Betancor aos 49 minutos do segundo tempo. Ele teve uma primeira tentativa de chute bloqueada e foi muito feliz na segunda, encobrindo o goleiro Lunin.

Javier Villar del Fraile havia aberto o placar aos 42 do primeiro tempo. Franco Mastantuono empatou aos 48. Na etapa final. Betancor pôs o Albacete na frente, e Gonzalo García empatou novamente, já nos acréscimos, aos 46. Em seguida, porém, Betancor decidiu e foi às lágrimas.

Foi um péssimo início para Arbeloa, que dirigia o time B do Real Madrid e foi promovido ao grupo principal após a demissão de Xabi Alonso. Este caiu após a derrota por 3 a 2 para o arquirrival Barcelona, no último domingo (11), na final da Supercopa da Espanha. No Campeonato Espanhol, a equipe está em segundo lugar ao fim do primeiro turno, quatro pontos atrás do Barcelona.

Antes da partida contra o Albacete, o atacante Vinicius Junior foi alvo de cânticos racistas. Um vídeo publicado pelo jornal As mostra um grupo perto do estádio da cidade de Albacete chamando o atleta brasileiro de "mono", macaco em espanhol.

"Completamente vergonhoso. Não é a imagem que representa o povo de Albacete ou o clube", publicou o Albacete nas redes sociais.