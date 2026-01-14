(UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal venceu o Chelsea por 3 a 2 em Stamford Bridge e saiu na frente na semifinal da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira. Ben White, Gyokeres e Zubimendi marcaram para os Gunners, enquanto Garnacho balançou as redes duas vezes para deixar o Chelsea vivo no jogo de volta.

O goleiro do Chelsea falhou nos dois primeiros gols do Arsenal. No primeiro, Robert Sánchez saiu mal em cobrança de escanteio, e Ben White não teve dificuldade para fazer de cabeça. No segundo, o arqueiro tentou interceptar cruzamento rasteiro, mas deixou a bola passar por baixo de si, e Gyokeres empurrou para o gol vazio.

A partida de volta acontece no dia 3 de fevereiro, no Emirates Stadium. Um empate já garante o Arsenal na decisão, enquanto o Chelsea precisará vencer para levar o duelo para os pênaltis. Uma vitória dos Blues por mais de dois gols de diferença os garante na final.

O time que se classificar enfrentará Manchester City ou Newcastle na decisão. Na partida de ida, os comandados de Guardiola venceram por 2 a 0.

Ambas as equipes voltam a campo no sábado, pelo Campeonato Inglês. O Chelsea recebe o Brentford, enquanto o Arsenal visita o Nottingham Forest.

GOLEIRO VILÃO

A primeira etapa foi de domínio do Arsenal, que usou sua especialidade e contou com ajuda de Robert Sánchez para abrir o placar. Logo no início, o goleiro do Chelsea saiu errado em cobrança de escanteio, e Ben White fez mais um gol de bola parada para os visitantes. Nas melhores chances dos donos da casa, Acheampong e Estêvão pararam no goleiro Kepa, enquanto Saliba quase mandou no ângulo de Sánchez antes do invervalo.

Depois do intervalo, Sánchez falhou mais uma vez, e o Arsenal ampliou no início. O goleiro espanhol não conseguiu cortar o cruzamento de Ben White e facilitou para Gyokeres. Garnacho chegou a diminuir, e o Chelsea pressionou pelo empate, mas Zubimendi fez o terceiro dos Gunners. O argentino voltou a marcar para deixar os Blues com maiores chances no jogo de volta.

GOLS E DESTAQUES

0x1. O Arsenal não demorou para mexer no placar e usou sua especialidade na temporada: a bola parada. Aos seis minutos, Rice cobrou escanteio fechado, Robert Sánchez saiu caçando borboleta, e Ben White só escorou de cabeça para o gol vazio.

Kepa em ação. Depois de chances com pouco perigo, o Chelsea assustou o goleiro do Arsenal duas vezes. Estêvão acionou Acheampong pela direita, e o lateral soltou um petardo para boa defesa de Kepa. O próprio brasileiro voltou a exigir trabalho do arqueiro ao cortar Timber e mandar um foguete.

Zagueirão no ataque. Antes do fim da primeira etapa, Saliba quase marcou um golaço. Após cobrança de lateral na área, a bola sobrou para o defensor, que teve espaço livre e quase acertou o ângulo de Robert Sánchez.

0x2. Os visitantes ampliaram também no início do segundo tempo, com nova falha do goleiro do Chelsea. Após cobrança de lateral rápida, Saka deixou com Ben White, que chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro. Robert Sánchez chegou a tocar na bola, mas deixou ela passar por baixo de si, e Gyokeres deu um carrinho para fazer o segundo dos Gunners aos três minutos.

1x2. Liam Rosenior mexeu no Chelsea e deu sobrevida aos mandantes. Garnacho entrou e, aos 12, diminuiu o placar. Depois de dois duelos vencidos por Enzo Fernández, João Pedro deixou com Pedro Neto, que cruzou para o argentino, na segunda trave, dominar e bater forte na saída de Kepa.

1x3. As mudanças de Arteta também funcionaram, e Zubimendi marcou o terceiro dos Gunners. Aos 25, Merino deixou com Gyokeres dentro da área, o atacante fez o pivô e rolou para Zubimendi, que costurou a defesa do Chelsea e bateu sem chances para Sánchez.

2x3. Garnacho fez seu segundo gol no jogo para diminuir mais uma vez. Pedro Neto cobrou escanteio, Gabriel Magalhães afastou, mas a bola sobrou para Garnacho, que pegou um meio voleio dentro da área e diminuiu aos 37. Logo depois do gol, Estêvão exigiu boa defesa de Kepa, mas o lance foi anulado por impedimento do atacante.

Será que ia sair o quarto? Já nos acréscimos, o árbitro chegou a marcar pênalti em cima de Gabriel Jesus, mas o lance foi invalidado por impedimento no lance.

CHELSEA

Robert Sánchez; Acheampong (Badiashile), Fofana (Hato), Chalobah e Cucurella (Adarabioyo); Enzo Fernández, Andrey Santos e João Pedro (Mheuka); Estêvão, Pedro Neto e Marc Guiu (Garnacho). T.: Liam Rosenior.

ARSENAL

Kepa Arrizabalaga; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Rice (Havertz), Zubimendi e Odegaard (Merino); Saka, Trossard (Gabriel Martinelli) e Gyokeres (Gabriel Jesus). T.: Mikel Arteta.

Local: Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra

Árbitro: Simon HooperAssistentes: Adrian Holmes e Simon Long

VAR: Jarred GillettGols: Alejandro Garnacho (12'/2ºT e 37'/2ºT) (CHE); Ben White (6'/1ºT), Gyokeres (3'/2ºT), Zubimendi (25'/2ºT) (ARS)

Cartões amarelos: Badiashile, Cucurella, Pedro Neto e Estêvão (CHE); Kepa, Timber, Merino e Trossard (ARS)