SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (14), na Arena Barueri, pelo Paulistão.

Allan marcou o gol da vitória palmeirense. Flaco López deu a assistência para o jovem de 21 anos decidir o primeiro clássico da temporada.

O Peixe não fez um jogo ruim, mas uma falha defensiva custou um resultado positivo. Escobar tentou afastar a bola no campo de defesa no lance do gol do Palmeiras, mas ela explodiu em Veiga e no contra-ataque o Alviverde chegou ao gol da vitória.

Com o resultado, o Alviverde foi a seis pontos na tabela e é líder do Paulistão. A equipe já tinha vencido a Lusa em sua estreia na competição.

Já o Santos ficou com três pontos e é o 8º. A equipe venceu o Novorizontino na estreia na Vila Belmiro.

O Alviverde volta a campo no próximo sábado (17), às 20h30 (de Brasília), contra o Mirassol, mais uma vez na Arena Barueri.

Já o Peixe enfrenta o Guarani, no domingo (18), também às 20h30, no estádio Brinco de Ouro.

LANCES IMPORTANTES

Andreas Pereira sente lesão e é substituído aos 13 minutos do 1º tempo. Igor Vinícius deu uma entrada dura no meio-campista palmeirense, e Andreas sentiu dores no ombro após a queda. Ele pediu substituição e foi direto para os vestiários.

Lautaro Díaz perde grande chance para o Santos. Aos 16 minutos, o Peixe fez boa jogada coletiva, a bola chegou em Barreal, que cruzou na cabeça de Lautaro na segunda trave. Ele subiu mais alto que a defesa, com o gol aberto, mas cabeceou em cima de Khellven.

Emiliano Martínez vacila, mas Rollheiser finaliza no meio do gol. Aos 33, o meio-campista uruguaio errou na saída de bola, e Rollheiser disparou. O argentino arriscou da entrada da área, mas o chute foi no meio do gol, nas mãos de Carlos Miguel.

Allan abre o placar para o Palmeiras. Aos 40, Escobar tentou afastar a bola da defesa com um chutão, mas a bola explodiu em Veiga e sobrou para Allan com bastante campo aberto. O jovem acionou Flaco López em velocidade, e o argentino devolveu para Allan, que só teve o trabalho de empurrar para o gol sem Brazão. 1 a 0.

Brazão faz um milagre para o salvar o Santos. Aos 3 minutos do 2º tempo, Piquerez cruzou bola na área, e Veiga escorou para Flaco López. O argentino ficou cara a cara com o goleiro santista, que pulou com os braços abertos e fez uma grande defesa para evitar o segundo gol palmeirense.

Luighi perde chance inacreditável. Aos 49, Vitor Roque puxou contra-ataque em velocidade e deixou Luighi na cara gol, mas ele finalizou em cima de Brazão.

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez (Luis Pacheco), Andreas Pereira (Larson) e Raphael Veiga (Vitor Roque); Allan (Erick Belé, Flaco López e Riquelme Fillipi (Luighi). T.: Abel Ferreira

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Escobar (Vinicius Lira); Willian Arão (Zé Rafael), João Schmidt e Rollheiser (Miguelito); Barreal, Thaciano (Robinho Júnior) e Lautaro Díaz (Gabigol). T.: Juan Pablo Vojvoda.

Local: Arena Barueri, São Paulo (SP)Público: 21.342 pessoas

Árbitro: João Vitor GobiAssistentes: Neuza Inês Back e Evandro de Melo Lima

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Flaco López e Luighi (PAL); Igor Vinicius e Adonis Frías (SAN)

Gols: Allan, PAL (40'/1ºT)