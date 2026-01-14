SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians acertou o empréstimo do zagueiro Félix Torres ao Internacional. O defensor é esperado em Porto Alegre nesta semana para se apresentar ao Colorado.
Restam apenas detalhes burocráticos para que Félix assine com o Internacional. O UOL confirmou que ele foi liberado para viajar, realizar exames e firmar vínculo.
O empréstimo será de um ano, com opção de compra fixada. Os valores não foram revelados. A equipe alvinegra desembolsou R$ 31 milhões pela contratação.
O Internacional dividirá os salários com o Corinthians. Félix Torres já se despediu dos companheiros no CT Joaquim Grava.
O zagueiro equatoriano disputou 80 jogos ao longo de duas temporadas com a camisa do Corinthians. Ele marcou um gol, sem conceder assistências.