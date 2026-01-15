RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com nome inspirado na lenda brasileira, o haitiano Garrinsha roubou a cena, fez um golaço, deu uma assistência e foi o personagem do Bangu na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo - ainda com o sub-20 - no retorno do Rubro-Negro ao estádio de Moça Bonita após nove anos.

Complicou? - O Flamengo tem agora apenas um ponto em dois jogos. Restam somente quatro partidas na Taça Guanabara, que é dividida em dois grupos de seis times. Os quatro melhores se classificam para as quartas de final. Ainda não há uma data definida para o retorno do elenco principal, que iniciou a pré-temporada na última segunda-feira.

Despedida de Wallace Yan? ? O prata-da-casa do Flamengo está com sua venda encaminhada para o Red Bull Bragantino e pode ter feito sua última partida com a camisa rubro-negra. Ele teve uma atuação discreta e recebeu um cartão amarelo no fim.

Quem é Garrinsha? - Garrinsha tem 24 anos e ganhou esse nome do pai Gary, um grande fã da lenda brasileira. Ele chegou ao Brasil no Pérolas Negras, time criado pela ONG do projeto Viva Rio, destinado a refugiados. Antes do Bangu ele estava no Petrópolis, da Segunda Divisão carioca.

O JOGO

O Bangu começou de forma avassaladora. Com apenas 11 minutos de jogo, o Alvirrubro já havia aberto 2 a 0 com PK e Garrinsha, explorando os muitos espaços dados pelo sistema defensivo do Flamengo.

Ainda atordoado, o Rubro-Negro achou um lançamento para Guilherme, que com categoria diminuiu de cobertura e recolocou o time da Gávea na partida. Antes do fim do primeiro tempo, por exemplo, o Fla ainda acertou a trave com Joshua.

Na etapa final o Rubro-Negro voltou imprimindo ritmo e o Bangu resolveu se fechar. Faltava, porém, mais criatividade ao time do técnico Bruno Pivetti e a equipe da casa, com jogadores mais fortes, conseguiu levar a melhor nas divididas. No decorrer do segundo tempo, o treinador do Fla ainda apostou no jovem Ryan Roberto, de 17 anos ? artilheiro entre todas as categorias de base do clube em 2025 ? mas a promessa não conseguiu ser desequilibrante.

Com a vitória, o Bangu encerrou um jejum de 24 anos sem vencer o Rubro-Negro.

GOLS

Assistência de Garrinsha e gol de PK - O Bangu abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo quando Garrinsha roubou a bola no meio de campo e deu uma bela enfiada para PK, que invadiu a área e fuzilou o gol de Léo Nanetti.

Gol de Garrinsha! - Inspirado, foi a vez de Garrinsha fazer o dele aos 11. Após receber na esquerda, ele cortou para o meio e bateu colocado, no ângulo do goleiro do Flamengo. Golaço!

Flamengo diminui - O Flamengo diminuiu aos 18 com Guilherme, que recebeu lançamento, o goleiro Bruno saiu mal e ele deu um bonito toque por cobertura.

BANGU

Bruno, Dudu (Caio Felipe), Gilberto, Patrick (Kadu) e Bruno Boca; Italo Isaac (Ricardo Sena), Mauro Silva e Walber; Sibito, Garrinsha (Douglas Lima) e PK (Luizinho). T.: Flávio Tinoco.

FLAMENGO

Léo Nanetti, Daniel Sales (Wanderson), Iago, João Victor e Jhonny (Gusttavo); Lucas Vieira (Alan Santos), Douglas Telles (Ryan Roberto) e Guilherme; Pablo, Joshua (João Camargo) e Wallace Yan. T.: Bruno Pivetti.

Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Lucas Castro dos Santos

Cartões amarelos: Gilberto, Patrick (BAN); Jhonny, Pablo Lúcio, Wallace Yan (FLA)

Cartões vermelhos: NenhumGols: PK, aos 3 minutos do primeiro tempo (BAN); Garrinsha, aos 11 minutos do primeiro tempo (BAN); Guilherme, aos 18 minutos do primeiro tempo (FLA)