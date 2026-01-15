SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu a Ferroviária-SP por 4 a 1 na noite desta quarta-feira, em jogo válido pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Mateus Xavier, Pedro Assis, Nadson e Kenay marcaram os gols do Peixe no Estádio Luis Augusto Oliveira. Nicolas descontou para a Locomotiva nos acréscimos.

O Alvinegro Praiano mereceu o resultado. Teve mais volume e soube aproveitar bem as suas oportunidades. A Ferroviária não foi nula na partida, mas, quando chegou, esbarrou em ótima atuação do goleiro Miguel.

Com o resultado, o Santos se classificou para as oitavas de final da Copinha. O Peixe está com 100% de aproveitamento na Copinha, já que venceu União Cacoalense, São-Carlense, Real Brasília e Cuiabá.

O adversário será o Cruzeiro, que eliminou a Ponte Preta na terceira fase. Data, horário e local do duelo ainda não foram definidos.