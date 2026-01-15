SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro atuando no Parque do Sabiá, venceu o Tombense por 2 a 1 e somou seus primeiros três pontos no Grupo C do Campeonato Mineiro. Foi o primeiro resultado positivo do técnico Tite no comando da nova equipe.

Dois garotos que saíram da base resolveram a partida. O atacante Kenji, de 19 anos, e o meia Japa, três anos mais velho, marcaram para o clube de Belo Horizonte. Pedro Oliveira descontou para os mandantes já no 2º tempo.

A partida também ficou marcada pela estreia de Chico da Costa. O ex-Mirassol comandou o ataque e, em apenas 40 segundos de bola rolando, quase marcou um golaço de calcanhar.

Os times voltam ao gramado pelo Campeonato Mineiro no fim de semana. O Tombense encara o Atlético-MG no domingo, um dia depois de o Cruzeiro medir forças com o Uberlândia em casa.

COMO FOI O JOGO

O estreante Chico da Costa quase protagonizou uma pintura no Parque do Sabiá ainda nos primeiros lances de jogo. O atacante de 30 anos recebeu cruzamento, dominou no peito e, de calcanhar, engatilhou um chute mágico que só não terminou em gol por causa de Douglas: o goleiro se esticou e conseguiu evitar o pior para os mandantes.

Paciente, o Cruzeiro precisou de apenas nove minutos para abrir o placar. Em troca de passes que saiu da direita para a esquerda, Kenji recebeu passe de Japa, ajeitou com a perna esquerda e, de bico, caprichou na finalização de direita e superou o goleiro: 1 a 0.

O time de Tite voltou a furar a retranca do Tombense aos 24 minutos, quando aumentou a vantagem. Kauã Moraes recebeu pela ponta direita, ajeitou o corpo e cruzou rasteiro para a entrada da área. A bola parou nos pés de Japa, que ajeitou e, rapidamente, bateu forte ao gol adversário: 2 a 0.

O Cruzeiro continuou martelando no 2º tempo e, por pouco, não voltou a balançar as redes. Kauã Moraes, lateral que usou e abusou das investidas pela ponta em meio ao espaço deixado pelos adversários, arriscou de fora da área e carimbou a trave de Douglas.

O Tombense conseguiu reagir e diminuiu o prejuízo a partir da bola parada. Pedro Oliveira recebeu passe na intermediária, carregou e foi derrubado. Resultado? Falta cobrada pelo próprio camisa 10, que contou com desvio da bola na barreira para cravar o 2 a 1. Os mandantes até esboçaram uma pressão, mas não conseguiram empatar até o apito final.

FICHA TÉCNICATOMBENSE 1X2 CRUZEIRO

Data e horário: 14 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)Competição: 2ª rodada do Campeonato MineiroLocal: Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)Árbitro: Hieger Túlio CardosoAssistentes: Celso Luiz da Silva e Fernanda Nandrea AntunesVAR: Marco Aurélio Fazekas FerreiraCartões amarelos: Xavier, Pedro Oliveira (TOM); Nicolas Pontes (CRU)Cartões vermelhos: não houveGols: Kenji (CRU), aos 9 min do 1º tempo; Japa (CRU), aos 24 min do 1º tempo; Pedro Oliveira (TOM), aos 19 min do 2º tempo

TOMBENSE: Douglas; Júlio Henrique, Wesley Marth, Roger Carvalho e Xavier; Wanderson Barros, João Vitor e Pedro Oliveira (Luiz Felipe); Ronald (Rafinha), Jefferson Renan (Felipinho) e Júlio César (Jupi). Técnico: Cristóvão Borges

CRUZEIRO: Otávio; Kauã Moraes (Nicolas Pontes), Jonathan Jesus, João Marcelo e Kauã Prates; Ryan Guilherme, Rodriguinho (Murilo Rhikman) e Japa; Arroyo (Vitinho), Kenji (Rayan Lelis) e Chico da Costa (Fernando). Técnico: Tite