(UOL/FOLHAPRESS) - Duas principais torcidas organizadas do São Paulo FC, a Torcida Independente e a Dragões da Real anunciaram nos últimos dias o rompimento direto do apoio ao presidente Julio Casares e passaram a pedir publicamente sua renúncia ao cargo.

A insatisfação não é recente. Desde o fim de 2025, Casares vem sendo alvo constante da torcida em jogos do São Paulo, com cânticos ofensivos direcionados ao mandatário. O desgaste segue evidente e se estende a 2026: durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, nos quatro jogos disputados em Sorocaba, o presidente recebeu cânticos hostis de torcedores.

EXPECTATIVA DE PROTESTOS NO MORUMBIS

A pressão tende a aumentar nesta quinta-feira. O São Paulo faz sua primeira partida em 2026 diante de seu torcedor no Morumbis, contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. A expectativa é de novos protestos, com faixas, vaias e cânticos direcionados à diretoria, em especial ao presidente Casares.

TORCEDOR QUE TATUOU ASSINATURA DE CASARES SE ARREPENDEU

Um dos episódios que simbolizam a mudança de percepção da torcida é a história de Raphael Alves, músico e torcedor do São Paulo conhecido nas redes sociais como "Barrigudinho Tricolor".

Em 2023, após a conquista da Copa do Brasil, Raphael tatuou no corpo o autógrafo de Julio Casares e a frase "meu presida!", além de referências ao título e ao então técnico Dorival Júnior. nesta quinta-feira (15), ele se posiciona abertamente a favor da saída do presidente.

Em contato com a reportagem do UOL, Raphael explicou a origem da tatuagem e o arrependimento que veio depois:

"Nunca fui muito ligado na política do São Paulo, a tatuagem foi uma aposta que fiz com amigos para o título da Copa do Brasil. Um prometeu raspar a cabeça, o outro a barba, e eu, emocionado, falei que tatuaria a taça da Copa do Brasil, o Dorival Júnior, a assinatura do presidente e ainda colocaria embaixo 'meu presida'".

Segundo ele, a decisão foi tomada no calor do momento, impulsionada pelo discurso da diretoria:

"Como torcedor iludido, obviamente eu acreditava muito. Principalmente pelo discurso. Ele fala bem, sabe articular. E eu como não conheço muito, meu negócio é dentro do campo, acabei acreditando".

A mudança de visão começou a partir de reportagens e bastidores que vieram à tona nos últimos dias. nesta quinta-feira (15), Raphael faz questão de separar a emoção pelo clube da figura política e se diz arrependido:

"A cada matéria que ia saindo, eu já ia percebendo que ele não era o que eu imaginava. Desde o final de 2024 já deu pra ver que algo errado estava acontecendo. Eu me arrependo, obviamente. Não pela emoção que tive pelo time, aquilo eu gostei muito, mas acho que fui errado em levar até o político. O Casares brincou com os sonhos do são-paulino, isso faz eu me arrepender. Do Dorival, ele é profissional e eu sabia que alguma coisa poderia acontecer, dele eu não tenho arrependimento nenhum".

Ironizado por torcedores nas redes sociais, Raphael afirma que pretende tirar a assinatura do presidente da pele: "A assinatura do Julio Casares eu com certeza pretendo cobrir a tatuagem. Sem sombra de dúvidas", afirmou.

ALIADOS ACONSELHAM RENÚNCIA

Com organizada rompida, protestos recorrentes nos estádios e derrota na Justiça para as regras do processo de impeachment, Julio Casares vem sendo aconselhado por aliados políticos a renunciar.

O presidente, em primeiro momento, se mantém no poder e passará por votação que pode o destituir do cargo nessa sexta-feira (16), a partir das 18h30 no Salão Nobre do Morumbis.