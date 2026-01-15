SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Brazão deixou claro que o interesse do Flamengo nunca tirou seu foco do Santos.

CABEÇA 1000% NO PEIXE

A contratação encaminhada do goleiro Andrew pelo clube carioca colocou um ponto final nas investidas rubro-negras sobre o jogador santista.

Brazão era a prioridade do Flamengo no mercado, mas o Santos fez jogo duro para manter o atleta. A diretoria deixou claro que só aceitaria liberá-lo mediante o pagamento integral da multa rescisória, fixada em R$ 370 milhões para clubes brasileiros.

Além do Flamengo, o goleiro também despertou interesse de clubes europeus, sobretudo no ano passado. Bayern de Munique (Alemanha), Chelsea (Inglaterra) e Galatasaray (Turquia) estiveram entre as equipes que procuraram informações sobre o jogador.

Apesar das sondagens, Brazão afirmou que nada disso o desconectou do Santos.

"Eu sempre me dediquei 1000% ao Santos. Desde o dia em que cheguei aqui, a minha prioridade sempre foi o Santos e sempre vai ser. Esses rumores e conversas, não só do Flamengo, mas de outros clubes, nunca me atrapalharam, porque o meu foco é e sempre vai ser aqui", disse Gabriel Brazão, na zona mista após a derrota do Santos para o Palmeiras, pelo Paulista.

DORES NO NERVO

Gabriel Brazão deu um susto durante a derrota do Santos para o Palmeiras, nesta quarta-feira, na Arena Barueri. No segundo tempo, o goleiro ficou alguns minutos no gramado após uma dividida com Flaco López.

Brazão explicou que sentiu o nervo do joelho ser atingido no lance, mas minimizou a gravidade da situação.

"Faço uma defesa e tenho uma dividida forte. O joelho do Flaco pega no meu joelho. Pega no nervo, segundo o doutor. E toda vez que pega um pouco mais forte eu sinto um choque. Não é nada articular para se preocupar, é só essa questão do nervo, que dá uma incomodada", disse Brazão, na zona mista.

Contratado pelo Santos em 2024, Gabriel Brazão soma 86 partidas pelo clube. Ele se tornou titular absoluto após a lesão de João Paulo, nesta quinta-feira (15) no Bahia, durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, há duas temporadas.