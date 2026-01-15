SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tem claro em seu planejamento para 2026 que não quer perder Allan. O meia-atacante de 21 anos marcou o gol da vitória no clássico contra o Santos e se colocou ainda mais em evidência enquanto é procurado por diversos clubes do futebol europeu no mercado da bola.

A ascensão do jogador será um problema para o Alviverde resolver enquanto a janela europeia estiver aberta.

O QUE ACONTECEU

O UOL apurou que o estafe do jogador vê com bons olhos uma venda já nesta janela de transferências. Allan viu vários garotos furarem a fila no Alviverde, como Endrick, Estevão e Luis Guilherme, e já tem 21 (completa 22 em abril) -idade que o mercado europeu já não vê com tantos bons olhos.

As principais janelas de transferências do futebol europeu ficam abertas até o dia 2 de fevereiro, e o estafe do jogador entende que até lá podem chegar mais propostas sedutoras ao Palmeiras. O jogador é agenciado pela Talent Sports, empresa do empresário Paulo Pitombeira.

Além disso, existe o receio da parte dos representantes do jogador de que ele não consiga ser negociado pelas mesmas cifras em outro momento.

O Palmeiras já recusou uma oferta de 35 milhões de euros + 5 milhões de euros em bônus do Napoli pelo jogador. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo UOL.

O estafe do atleta já levou diversas ofertas para o Palmeiras, mas o Alviverde bate o pé e diz que não vende o jogador. O clube sonha com uma venda nos valores de Endrick e Estevão, que superaram a casa dos 40 milhões de euros.

Allan foi questionado após a partida sobre a possibilidade de deixar o Palmeiras.

Eu fico muito feliz. Isso é fruto do meu trabalho. Mas quanto às negociações, eu deixo meu estafe resolver. Eu procuro sempre estar focado no Palmeiras. E sempre que estou em campo busco ajudar a equipe. Allan.

ABEL NÃO QUER PERDER ALLAN

O técnico palmeirense falou sobre as propostas que o clube tem recebido pelo garoto, mas ressaltou que o Palmeiras pode escolher quando quer vender ou não.

O jogador cresceu de prioridade dentro do clube e é visto como peça muito importante para o ano de 2026.

"O Palmeiras, neste momento, está em condições de escolher quando vender ou não. Se os clubes de fora estão atentos aos nossos jogadores, fico satisfeito. Não precisamos vender, precisamos ter uma equipe forte e investir tempo nesses jogadores", disse.

Allan renovou com o Palmeiras no meio do ano passado e agora tem contrato até o fim de 2029.