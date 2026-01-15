SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca conheceu na madrugada desta quinta-feira (15) o caminho até um eventual título do Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, e pode enfrentar o número 2 do mundo, Jannik Sinner, logo na terceira fase.

A estreia do carioca de 19 anos será contra o norte-americano Eliot Spizzirri, de 24 anos e atual número 89 do ranking mundial. Fonseca é o cabeça de chave 28 do Australian Open e 30º do mundo.

Caso avance, ele terá pela frente o vencedor do duelo entre o italiano Luca Nardi (108º) e o chinês Yibing Wu, que veio do classificatório.

Já pela terceira rodada, Fonseca pode ter seu primeiro embate com Jannik Sinner, número dois do mundo e atual campeão do Grand Slam australiano.

Se chegar às oitavas, o brasileiro tem como potencial adversário o russo Karen Kachanov, atual número 17 do ranking da ATP. O tenista já foi top-8 do mundo e tem sete títulos na carreira, entre eles o Masters 1000 de Paris (2018).

Nas quartas, os possíveis adversários seriam Ben Shelton (EUA) e Casper Rudd (NOR), que estão no top-15 do mundo. Fonseca ainda pode encarar outros cabeças de chave, como Denis Shapovalov (CAN) e Valentin Vacherot (POL). Apenas o último está abaixo do brasileiro no ranking.

Novak Djokovic (4), Lorenzo Musetti (5) e Taylor Fritz (9) são potenciais adversários de João Fonseca na semifinal. O brasileiro também pode reencontrar o grego Stefanos Tsitsipas após o duelo pela Copa Davis, que terminou com triunfo verde-amarelo.

Já uma eventual final pode ser contra o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz. Fonseca encarou o espanhol no fim do ano passado, em jogo amistoso, e acabou derrotado.

Fonseca perdeu os dois primeiros compromissos do ano por conta de um problema nas costas, mas já voltou aos treinos. O Australian Open compartilhou em suas redes sociais um vídeo com trechos da atividade do brasileiro.