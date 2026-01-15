SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lenda do tênis, o suíço Roger Federer apontou uma semelhança com João Fonseca e afirmou que o "céu é o limite" para o tenista brasileiro de 19 anos, atual número 30 do mundo.

"O que separa o João [Fonseca] dos outros caras da chave [do Australian Open] é a sua potência. Ele é empolgante, tem uma boa aura e eu gosto de vê-lo jogar. [...] Ele é um pouco mais como eu no sentido de que precisa de um pouco mais de tempo para trabalhar seu jogo, semelhante ao [jannik] Sinner também, para saber quando segurar e quando soltar seus golpes. Uma vez que ele descubra isso, o céu é o limite. Realmente acho que ele é um dos caras que podem competir pelas maiores vitórias", disse Federer.

O QUE ACONTECEU

O suíço lembrou seu encontro com Fonseca no ano passado, pela Laver Cup: "Eu o conheci muito rapidamente. O assisti da lateral da quadra e também do fundo, e foi impressionante de ver", afirmou.

O dono de 103 títulos da ATP espera que o carioca tenha uma mentalidade vencedora: "Você não quer ser o terceiro cara [entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner], você quer ser o cara. [...] Acho que qualquer um poderia chegar aqui e dizer: 'Eu quero ganhar o Australian Open'. Espero que o João tenha essa mentalidade", contou Federer.

Federer estará na cerimônia de abertura do Australian Open, ao lado de Pat Rafter, Andre Agassi e Lleyton Hewitt. O suíço levou o Grand Slam australiano seis vezes (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 e 2018).

O torneio também deve marcar a estreia de Fonseca na temporada 2026. O carioca perdeu os dois primeiros torneios do ano por conta de um problema nas costas. Ele disputaria os ATP 250 de Brisbane e Adelaide, na Austrália.

O primeiro adversário do brasileiro será o norte-americano Eliot Spizzirri, 89º colocado no ranking mundial. A data e o horário do jogo ainda não foram divulgados pela organização do evento.