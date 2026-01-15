SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio anunciou nesta quinta-feira (15) a contratação do goleiro Weverton, ex-Palmeiras. O jogador chega nesta sexta-feira (16) a Porto Alegre para realizar exames médicos e se juntar ao elenco.

O QUE ACONTECEU

O arqueiro assinou com o Tricolor gaúcho até o final de 2028. Ele era um desejo antigo da gestão do Grêmio e tem conversas com o clube desde a troca na presidência.

O Grêmio tinha como prioridade a contratação de um goleiro experiente. Entre os outros arqueiros do elenco, Gabriel Grando renovou e será o reserva imediato de Weverton. Já Tiago Volpi deve deixar o clube.

Weverton tinha contrato com o Palmeiras até o fim deste ano, mas foi liberado sem custos pelo clube. O Alviverde entende que já estava preparado para a saída desde a contratação de Carlos Miguel. O clube paulista ainda conta com Marcelo Lomba.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras justificou a liberação: "O Weverton nos procurou pessoalmente, falou comigo dessa proposta do Grêmio. [...] "Como posso dificultar a saída de um atleta que me pediu para sair, que gostaria de um novo desafio? Não poderia, jamais, colocar qualquer empecilho na saída de um atleta do tamanho do Weverton. Não pensei em compensação financeira, mas em todo o histórico que ele entregou ao Palmeiras", disse à TNT.

O goleiro de 38 anos conquistou 12 títulos pelo clube paulista, e foi homenageado nesta quarta-feira (14), antes do clássico entre Palmeiras e Santos. Entre as taças, estão duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil.