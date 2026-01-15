SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians começa nesta quinta-feira (15) uma sequência de sete dias em que terá três pedreiras pela frente, mas que servirá de "esquenta" para o Brasileiro.

SEMANA QUENTE

O Corinthians enfrentará três rivais de Série A em sequência no Paulista. A série começa com o Red Bull Bragantino (nesta quinta-feira), passa pelo São Paulo (domingo (18)) e termina com o Santos (quinta-feira (22)).

A sequência termina justamente a uma semana da estreia do Corinthians no Brasileirão. A equipe paulista fará sua primeira partida no torneio nacional no dia 29 de janeiro, contra o Bahia, em casa. Antes disso, ainda jogará contra o Velo Clube, pelo Paulista.

Esse "esquenta" passa muito pela mudança no calendário do futebol brasileiro, que foi promovida pela CBF. O Brasileirão, que antes começava entre março e abril, agora tem início em janeiro. Com menos datas, os estaduais foram encurtados, mas definiu que as equipes de um mesmo pote no Paulista terão de se enfrentar na primeira fase, causando uma maratona de clássicos.

A semana agitada do Corinthians também servirá para testar o elenco. O clube já conta com a chegada do zagueiro Gabriel Paulista e deve anunciar em breve o meio-campista Matheus Pereira e o lateral-direito Pedro Milans. O meia-atacante Kaio César é outro que pode chegar durante este período.

Ao mesmo tempo, Dorival lida com desfalques e deve rodar o elenco. Garro se recupera de uma cirurgia no punho, e Memphis tem aprimorado a parte física. José Martínez ainda está na Venezuela e tenta resolver uma questão de passaporte. A maratona de jogos e as ausências forçam Dorival a mexer no time.

Nós não temos outro caminho. Jogaremos quinta, dois dias e meio depois, uma partida de um clássico. Nós não temos outro caminho. Não tem condições. Jogadores que estão voltando, com tão pouco tempo de recuperação, de teórica férias, estarem jogando em sequência. Fatalmente vai acontecer, na segunda, na terceira ou na quarta, situações de lesões. Dorival, após vitória sobre a Ponte Preta

Lado a lado com isso, o treinador vê um "Paulistão traiçoeiro". Com a redução para apenas oito jogos na primeira fase e a obrigação dos clássicos e confrontos contra times de outros potes fortes, o treinador mostrou preocupação com os resultados que vêm a seguir.

É um campeonato muito traiçoeiro, oito jogos apenas, possibilidade de rebaixamento. Temos que ter toda atenção possível, tratar da melhor forma. Teremos três confrontos com equipes que estão neste momento na Série A do Campeonato Brasileiro [...] Isso será um diferencial. A partir da quinta partida, podemos estar numa situação bem complicada. Temos que ter toda a atenção possível, precaução e preocupação. Dorival Júnior

CALENDÁRIO DO CORINTHIANS EM JANEIRO

15/1 - Red Bull Bragantino x Corinthians - 19h30 - 2ª rodada do Paulista

18/1 - Corinthians x São Paulo - 16h - 3ª rodada do Paulista

22/1 - Santos x Corinthians - 19h30 - 4ª rodada do Paulista

25/1 - Velo Clube x Corinthians - 20h30 - 5ª rodada do Paulista

29/1 - Corinthians x Bahia - 20h30 - 1ª rodada do Brasileiro