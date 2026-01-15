SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Nuno Espírito Santo, do West Ham, comentou, nesta quinta-feira (15), sobre o interesse do Flamengo no meio-campista Lucas Paquetá.

É uma situação que precisamos resolver. Todos nós do clube temos que resolver. Queremos sempre que os nossos melhores jogadores estejam envolvidos, o Lucas é um dos nossos melhores jogadores. Então, vamos tentar resolver a situação. Nuno Espírito Santo, técnico do West Ham

O treinador informou que o brasileiro "ainda está em tratamento" de uma lesão nas costas. Paquetá, inclusive, deve desfalcar o time contra o Tottenham. A partida será no sábado, às 12h (de Brasília), pelo Campeonato Inglês.

COMO ESTÁ A NEGOCIAÇÃO?

West Ham e Flamengo farão uma reunião nesta sexta-feira (16) para discutir valores da potencial transferência, segundo Rodrigo Mattos, colunista do UOL.

O Rubro-Negro espera uma pedida entre 40 e 45 milhões de euros (entre R$ 251 e R$ 282 milhões, aproximadamente). Até o momento, o time inglês não estipulou um valor para negociar o meio-campista.

Os ingleses aceitam vender o jogador, desde que ele siga no clube até maio. A ideia é que o Rubro-Negro efetue a compra agora e empreste o meia para o West Ham até o final da temporada europeia.

Paquetá quer sair, e seu staff já chegou a um acordo com o Fla. O diretor do Flamengo, José Boto, e staff de Paquetá conversam há cerca de 40 dias.

O técnico rubro-negro Filipe Luís já conversou com o meia. Ele transmitiu o projeto do Rubro-Negro em repatriar o jogador.