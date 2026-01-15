SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O interesse do Palmeiras em Jhon Arias vem justamente no momento em que o colombiano tem deslanchado desde a sua chegada ao futebol inglês.

ENGRENOU

Arias tem sido titular e soma dois gols e uma assistência nos últimos quatro jogos pelo Wolverhampton. Essas foram as primeiras participações dele em tentos da equipe desde a sua chegada, em agosto do ano passado.

Arias virou peça de destaque em um time que tenta uma arrancada heroica. O Wolverhampton é o último colocado no Campeonato Inglês, com sete pontos e está a 14 do primeiro time fora do Z3. A equipe, no entanto, vem de três jogos de invencibilidade no torneio ?venceu o West Ham e empatou com Manchester United e Everton.

O meio-campista se firmou de vez entre os titulares nas últimas quatro partidas. Antes, ele vinha alternando jogos entre os 11 iniciais e o banco de reservas.

O crescimento condiz com uma "previsão" feita pelo próprio jogador em novembro. Àquela altura, ele destacou que sofreu um pouco com a adaptação ao futebol inglês e que via a sua melhor versão chegando.

Acho que a minha melhor versão está chegando e isso é importante para mim. Na última semana, me senti melhor jogando com os meus companheiros, com a liga. É um campeonato diferente, então ainda estou trabalhando para ser melhor, para ter atuações melhores e poder ajudar a minha equipe. Jhon Arias

NEGOCIAÇÃO COM PALMEIRAS

Arias está na mira do Palmeiras e já deu sinal positivo para as conversas evoluírem. O meio-campista quer estar em um time competitivo e mira chegar em boa fase na Copa do Mundo deste ano, nos Estados Unidos.

O Wolverhampton pagou 17 milhões de euros (R$ 110 milhões), mais 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) em metas, para tirar Arias do Flu em julho do ano passado.

A ideia do clube inglês é recuperar esses R$ 110 milhões, já que as metas ainda não foram batidas. O Palmeiras tem condições de fazer esse investimento ?superou esses valores no ano passado com as chegadas de Paulinho e Vitor Roque.

Além disso, o Fluminense colocou uma cláusula na venda do jogador em que o clube tem preferência de compra em caso de retorno de Arias ao Brasil. O Palmeiras teria que superar essa concorrência.