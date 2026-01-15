SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Andreas Pereira será desfalque no Palmeiras por cerca de um mês por causa de um problema na clavícula.

O QUE ACONTECEU

Andreas se machucou no primeiro tempo da vitória do Palmeiras sobre o Santos, nesta quarta-feira (14). Aos 13 minutos, ele caiu no gramado após sofrer falta de Igor Vinícius e sentiu dores na região do ombro esquerdo.

O camisa 8 foi atendido no gramado e precisou ser substituído. Larson entrou no lugar do meio-campista.

Andreas deixou a Arena Barueri com uma tipoia no braço. Ele passou por exames, e eles apontaram um problema na região da clavícula que o deve deixar fora de campo por cerca de um mês.

O Palmeiras fará nove jogos neste intervalo de tempo. A equipe enfrentará Mirassol, Novorizontino, São Paulo, Botafogo-SP, Corinthians e Guarani (Paulista), além de Vitória e Internacional (Brasileiro).