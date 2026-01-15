A participação do Athletic na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 deixou reflexos diretos no elenco profissional do clube. Quatro atletas que disputaram a Copinha foram relacionados para a partida contra o URT, na noite desta quarta-feira (14), o goleiro Lucas Silva, o zagueiro Gabriel Índio, o volante João Vitor e o atacante Gabriel Carioca. Além deles, o goleiro Eduardo e o atacante Cauã Medeiros também passaram pela base do clube em 2024, reforçando a integração entre as categorias.

Para o diretor da base, Carlos Murillo, o principal legado da campanha está no processo de formação e na maturação dos atletas, objetivo central da presença do clube no torneio.

“A Copinha é uma experiência incrível, principalmente para a maturação dos nossos atletas. O nosso intuito maior é dar experiências. São jogos que maturam os atletas e preparam para algo maior, seja para uma negociação ou para fomentar o nosso time profissional, como aconteceu aqui”, afirmou.

Murillo ressaltou que a Copinha cumpriu o papel de acelerar a transição entre a base e o elenco principal, com atletas sendo aproveitados ainda durante a disputa do torneio.

“Três atletas nossos fizeram apenas os dois primeiros jogos e já foram servir o profissional. A Copinha é uma vitrine importantíssima. A gente fez uma ótima campanha, e alguns atletas se destacaram”, disse.

Segundo o dirigente, o desempenho coletivo foi determinante para a valorização individual dos jogadores ao longo da competição.

“O conjunto foi muito forte, e isso faz com que a individualidade apareça. O nosso principal foco sempre foi maturar os atletas, dar experiências para que eles se preparem para algo maior, como jogar no nosso profissional”, explicou.

Murillo destacou ainda que o clube trata os jogadores formados na base como ativos estratégicos.

“São ativos nossos. Isso é importante para o Athletic”, pontuou.

Mesmo com a eliminação nos pênaltis, o diretor avaliou a campanha como positiva e reforçou a necessidade de continuidade do trabalho.

“É seguir trabalhando forte, elevando o nosso nível. Participar dessas competições é fundamental para o processo de formação e para o crescimento do clube”, concluiu.

