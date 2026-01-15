SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Flamengo-SP nos pênaltis por 13 a 12, após empate por 1 a 1 no tempo normal, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

COMO FOI O JOGO?

Sorriso marcou para o Alviverde, em boa trama coletiva, enquanto Raul empatou para o Rubro-Negro. O Verdão ainda teve a chance de ampliar em cobrança de pênalti de Victor Gabriel, mas o goleiro Matheus Roger defendeu.

A equipe de Guarulhos até começou melhor, criando boas oportunidades, mas o Verdão soube se impor no primeiro tempo. Quando a partida caminhava para um triunfo do Palmeiras, Aranha falhou e o Flamengo-SP aproveitou.

Apesar do erro, o goleiro do sub-20 do Palmeiras foi um dos grandes destaques da partida. O clube de Guarulhos só não venceu no tempo normal graças às defesas do arqueiro palestrino. E ainda foi o herói nos pênaltis.

A chuva torrencial também não ajudou a melhorar o nível. Apesar disso, a drenagem da Arena Barueri deve ser elogiada: foram pouquíssimas poças.

A disputa por pênaltis ainda atrasou cerca de 40 minutos por conta de uma queda de luz na Arena Barueri. A situação irritou as duas comissões.

A disputa de pênaltis foi praticamente perfeita. 25 cobranças foram convertidas de maneira consecutiva, até que Todisco perdeu e decretou a classificação do Palmeiras.

O resultado levou o Palmeiras às oitavas de final da Copinha. O clube paulista venceu Monte Roraima, Remo e Batalhão na fase de grupos do torneio, enquanto empatou com Vitória e Flamengo-SP, eliminando ambos nos pênaltis.

O adversário nas oitavas de final sai do confronto entre Fluminense e Ituano. A bola rolou às 17h desta quinta-feira, em Santana de Parnaíba.