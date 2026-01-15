(UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona não deu sorte para o azar, venceu o Racing Santander por 2 a 0 e evitou mais uma zebra nas oitavas de final da Copa do Rei. Um dia depois de ver o rival Real Madrid ser eliminado por um clube da segunda divisão, o atual campeão fez o dever de casa no Estádio El Sardinero. Ferrán Torres e Lamine Yamal foram os autores dos gols da vitória.
O Racing quase flertou com a zebra. Lozano teve dois gols anulados por impedimento depois de o Barça já ter feito 1 a 0. Já nos acréscimos, o atacante do Racing teve outra chance cara a cara com Joan García para empatar, mas o goleiro do Barça cresceu e fez um milagre.
Ainda ná há definição dos duelos das quartas de final. Um sorteio realizado na segunda-feira definirá os próximos confrontos.
O Barcelona volta a campo no domingo, quando visita a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol. O próximo compromisso do Racing também é no domingo, contra o Las Palmas, pela segunda divisão.
COMO FOI O JOGO
O brasileiro Raphinha começou no banco de reservas. O Barcelona foi com um time misto, e outras peças também ficaram no banco, como Lewandowski e Pedri. Já o camisa 10 Lamine Yamal começou entre os titulares.
O Racing aproveitou a empolgação de sua torcida e foi para cima no início, mas o Barça teve a primeira chance perigosa quando Dani Olmo não conseguiu desviar o cruzamento de Rashford, e a bola passou perto da trave. Depois da pressão inicial, o time da casa passou a jogar nos contra-ataques e, na melhor oportunidade, Guliashvili mandou no meio do gol.
Após os momentos iniciais, o jogo esfriou, e o Barcelona não conseguiu transformar sua posse em grandes chances. A dupla Yamal e Koundé tentava pela direita, mas não furava a defesa. Bernal assustou em chute que passou à direita do gol e, já no fim, Rashford quase encontrou Ferrán Torres na segunda trave, mas o goleiro Ezkieta interceptou.
Os visitantes voltaram do intervalo com uma postura mais ofensiva e somaram chances nos minutos iniciais do segundo tempo. Yamal e Rashford tiveram duas oportunidades perigosas cada. A pressão do Barça fez com que o jogo ficasse mais aberto, com o Racing apostando ainda mais em contra-ataques.
A pressão deu certo, e o Barcelona abriu o placar aos 20 minutos. Fermín López achou um lindo passe do campo de defesa e deixou Ferrán Torres na cara do goleiro ? o camisa 7 dos Culés só driblou Ezkieta e marcou com o gol vazio: 1 a 0. Pouco antes, Yamal já tinha tido duas boas chances, sendo um quase gol olímpico. Depois do gol, o Barça acionou seus principais nomes no ataque, colocando Raphinha, Lewandowski e Pedri no jogo.
Ainda vivo na partida, o Racing chegou a balançar as redes duas vezes, mas os gols foram anulados por impedimento. O Barcelona continuou com as linhas altas e, numa vacilada da defesa, Lozano ficou cara a cara com Joan García, mas estava à frente da linha no primeiro lance. Já na reta final, Lozano, mais uma vez, recebeu cruzamento da esquerda e completou para o gol, mas estava à frente de novo.
No último minuto, Lozano não marcou em lance válido, e Yamal matou o jogo. Lozano ficou cara a cara mais uma vez com Joan García, mas o goleiro do Barça cresceu e fez uma defesaça com a mão esquerda. Na sequência, o Barça contra-atacou, e Raphinha deixou Yamal na boa para matar o jogo: 2 a 0.
RACING SANTANDER
Jokin Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Castro e Mario García (Vicente); Íñigo Sainz-Maza (Andrés Martín), Aldasoro (Damián Rodríguez), Maguette e Suleiman; Guliashvili (Sangalli) e Arana (Lozano). T.: José Alberto.
BARCELONA
Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e Balde; Marc Casadó (Eric García), Bernal (Fermín López) e Dani Olmo (Pedri); Lamine Yamal, Rashford (Raphinha) e Ferrán Torres (Lewandowski). T.: Hansi Flick.
Local: Estádio El Sardinero, em Santander, na Espanha
Árbitro: José María Sánchez Martínez
Assistentes: Raul Cabañero Martínez e Juan José López MirVAR: David Gálvez Rascón
Gols: Ferrán Torres (20'/2ºT) e Lamine Yamal (49'/2ºT) (BAR)
Cartões amarelos: Mario García, Damián Rodríguez, Sangalli e Vicente (RAC); Fermín López (BAR)