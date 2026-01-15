SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Operário por 5 a 1 na noite desta quinta-feira, em jogo válido pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Fantasma abriu o placar Kayo, mas o Tricolor Paulista conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Renan e Gustavo Santana. Matheus Menezes e Gustavo Santana, completando o hat-trick, fecharam o placar na etapa complementar.

O Operário ainda teve dois expulsos no primeiro tempo. O meio-campista Lohan recebeu o segundo amarelo após falta em Matheus Ferreira. A jogada gerou reclamações e, em meio a isso, o auxiliar Rafael Bonfim também foi para o chuveiro mais cedo.

O Tricolor Paulista foi superior na partida, especialmente após as expulsões. Antes, o Operário assustava nos contra-ataques, tanto que abriu o placar. A equipe paranaense ainda mandou uma bola na trave no segundo tempo, com Jhow.

Após abrir dois de diferença, o São Paulo apenas administrou a partida e conseguiu a classificação para as oitavas de final. O clube paulista está com 100% de aproveitamento na competição.

Além do Operário, o Tricolor Paulista também venceu Real Soccer, Independente-AP, Maruinense e Portuguesa. Os crias de Cotia são candidatos ao título.

Nas oitavas de final, o São Paulo enfrentará o Red Bull Bragantino, que eliminou o Canaã-DF na terceira fase. Data, horário e local da partida ainda não foram definidos pelos organizadores.