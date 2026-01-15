SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo usou uma equipe recheada de jovens no Luso-Brasileiro, venceu a Portuguesa por 2 a 0 e estreou com o pé direito no Campeonato Carioca. Caio Valle, de pênalti, e Lucas Camilo, já nos acréscimos, balançaram as redes.
O duelo ficou marcado por dez cartões amarelos distribuídos por Lucas Coelho Santos ? cinco para cada lado. Ao todo, foram 34 faltas marcadas pela arbitragem.
Os times voltam ao gramado pelo estadual no domingo. A Portuguesa recebe o Maricá no Luso-Brasileiro, enquanto o Botafogo tem novo jogo fora de casa, desta vez contra o Sampaio Corrêa.
COMO FOI O JOGO
Os times fizeram um duelo de trocação desde o apito inicial, e a bola parada gerou gol anulado dos visitantes. Aos 19 minutos, um escanteio na ponta esquerda do ataque do Botafogo parou na cabeça de Justino, que ajeitou para Danillo escorar para as redes. O problema é que, na visão da arbitragem, a bola saiu pela linha de fundo durante a cobrança, fato que invalidou o lance.
As boas chances de gol deram lugar às faltas mais duras. Primeiro, Felipe Januário acertou Rhuan e tomou cartão amarelo antes de ser derrubado por Henrique Rocha, que inaugurou os amarelos para a Portuguesa. Bernardo Valim e Kadu, pelo lado botafoguense, também foram punidos.
O 1º tempo terminou com novo gol anulado, desta vez para a equipe da Ilha do Governador. Bruno Mota desviou cruzamento de Sávio e acabou dando assistência de cabeça para Guilherme Silveira, que até superou Raul, mas viu o gol ser invalidado diante de impedimento.
O Botafogo voltou mais ligado na etapa final e abriu o placar a partir aos sete minutos. Felipe Januário conseguiu tirar a bola dos pés de Anderson Rosa, que buscava um lançamento ainda dentro de sua área, e acabou derrubado pelo adversário. Resultado? Pênalti convertido por Caio Valle: 1 a 0.
O gol poderia ter deixado a partida com mais oportunidades ofensivas, mas o embate voltou a ficar truncado. Lucas Coelho Santos teve trabalho diante de chegadas mais fortes e não economizou: antes do apito final, alcançou dez cartões amarelos distribuídos.
Os visitantes confirmaram a vitória nos acréscimos com um golaço. Lucas Camilo recebeu com extrema liberdade na intermediária e bateu forte ao gol de Douglas Borges, que ainda desviou na bola, mas não conseguiu evitar o 2 a 0.
PORTUGUESA
Douglas Borges; Sávio (Luís Gustavo), Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha (Chay), João Paulo e Bruno Mota; Rhuan (Uelber), Guilherme Silveira e Léo Muchacho (Anderson Rosa). T.: Alex Nascif
BOTAFOGO
Raul; Kadu (Mateo Ponte), Danillo, Justino (Lucas Camilo) e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Marquinhos (Newton) e Felipe Januário (Matheus Martins); Arthur Izaque, Kauan Toledo e Caio Valle (Barrera). T.: Rodrigo Bellão
Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Lucas Coelho Santos
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Naiara Mendes Tavares
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Cartões amarelos: Henrique Rocha, Anderson Rosa, João Paulo, Lucas Costa, Guilherme Santos (POR); Felipe Januário, Bernardo Valim, Kadu, Barrera, Justino (BOT)
Cartões vermelhos: não houveGols: Caio Valle (BOT), aos 7 min do 2º tempo; Lucas Camilo (BOT), aos 46 min do 2º tempo