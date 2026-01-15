SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino não tomou conhecimento do Corinthians na noite desta quinta-feira, no estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Massa Bruta venceu o Timão por 3 a 0, pela segunda rodada do Paulistão.
A vitória da equipe mandante foi liderada por Jhon Jhon, que marcou dois gols. Henry Mosquera fez o terceiro. Lucas Barbosa foi outro destaque do Braga, com duas assistências.
A derrota tira o Timão da zona de classificação ao mata-mata do Campeonato Paulista. A equipe alvinegra está na nona colocação.
O Red Bull Bragantino, com o triunfo, assumiu a liderança do Estadual. As duas equipes têm duas vitórias, mas o Toro Loko tem dois gols a mais em relação ao Verdão.
O Corinthians volta a campo no domingo, contra o São Paulo, na Neo Química. A partida está marcada para as 16h (horário de Brasília).
No mesmo dia, mas às 18h15 (de Brasília), o Massa Bruta recebe o Botafogo (SP). A partida ocorre novamente no estádio Cicero Souza Marques, em Bragança.
POSSÍVEL ADEUS
Jhon Jhon pode ter se despedido em alto nível do Red Bull Bragantino.
Próximo de ser negociado com o Zenit, da Rússia, por 18 milhões de euros (R$ 112,15 milhões, na cotação atual), mais 2 milhões de euros (R$ 12,46 milhões) em bonificação, o meia foi o nome do jogo.
Bastante participativo no meio-campo do Massa Bruta, o camisa 10 abriu o placar em um lance "sem querer, querendo". O jogador apareceu pelo lado esquerdo, recebeu passe, levantou a cabeça e, com muito espaço, cruzou para Eduardo Sasha. O centroavante, porém, não alcançou a bola, que quicou na frente do goleio Hugo Souza e morreu no fundo das redes.
No segundo tempo, Jhon Jhon seguiu rodando na zona central e ampliou o placar para o Bragantino por dentro. Ao aproveitar um bom contra-ataque puxado por Lucas Barbosa, o meia invadiu a área, sustentou bem a jogada, frente ao combate do zagueiro Cacá, e finalizou forte, no alto e no fundo do gol.
Eleito o craque do jogo, Jhon Jhon nem precisou atuar até o último minuto. Ele foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo, naquela que tem tudo para ser a última vez do atleta com a camisa do Massa Bruta.
LANCE IMPORTANTES
Quase! Demorou para acontecer a primeira finalização em direção ao gol na partida, mas quando aconteceu, aos 27 minutos, foi uma blitz do Corinthians. Vitinho cobrou escanteio, Charles desviou no primeiro pau e obrigou Cleiton a fazer um milagre. No rebote, João Pedro Tchoca finalizou na pequena área, mas o goleiro do Bragantino se recuperou e realizou outra grande defesa.
Acordou. No lance seguinte, o Timão novamente chegou perto de abrir o placar. Pela direita, Dieguinho trouxe para dentro, fintou um marcador, bateu com efeito e tirou tinta do gol defendido por Cleiton.
Resposta do Bragantino. O time mandante cinco minutos depois, quando retomou a bola no meio-campo, armou contra-ataque e Andrés Hurtado bateu cruzado levando muito perigo. A bola foi para fora.
Sem querer também é gol. Aos 34 minutos, o Bragantino abriu o placar em um lance que era para ser um cruzamento. Jhon Jhon recebeu pelo lado esquerda, cruzou, Eduardo Sasha não alcançou a bola, que quicou na frente do goleiro Hugo Souza e entrou.
Blitz do Bragantino. Após abrir o placar, o Massa Bruta se lançou ao ataque e em duas oportunidades ficou perto de ampliar. Na primeira, Gustavo Marques bateu cruzado, a bola passou na frente do gol e ninguém chegou. Na sequência, Eduardo Sasha recebeu livre, cruzou, mas Gustavinho foi atrapalhado por Lucas Barbosa na definição da jogada.
Quase lei do ex. No início do segundo tempo, o Bragantino chegou perto de ampliar o placar com Gabriel, que defendeu o Timão entre 2017 e 2022. Em jogada ensaiada, Jhon Jhon cobrou escanteio aberto e o ex-volante corintiano finalizou de primeira, tirando tinta da trave.
Mais um, Jhon Jhon? Não demorou para o Massa Bruta ampliar. E novamente com Jhon Jhon. Lucas Barbosa puxou contra-ataque e acionou o meia, que ganhou de Cacá e finalizou para marcar o segundo.
Artilharia pesada. Atrás do placar, o Corinthians, que já havia feito três mudanças no intervalo, promovendo as entradas de Matheuzinho, Breno Bidon e Carrillo, colocou em campo também Matheus Bidu e Yuri Alberto. E no primeiro lance com a tropa titular em campo, Bidon acionou Bidu no lado esquerdo, o lateral levantou a cabeça e encontrou Yuri Alberto. O centroavante corintiano se atirou na bola e parou em um milagre do goleiro Cleiton.
Deu de zagueiro. Na sequência, o Timão perdeu outra grande chance com Yuri Alberto. Matheuzinho apareceu bem pelo lado direito e cruzou para o centroavante corintiano, mas a bola bateu nele e foi para o sentido oposto ao gol.
Virou passeio. O Bragantino ainda ampliou o placar no fim da partida com Henry Mosquera. Lucas Barbosa retomou a bola e acionou o atacante colombiano, que passeou para cima de Cacá e tocou por baixo de Hugo Souza.
RED BULL BRAGANTINO
Cleiton; Andrés Hurtado (Pedro Henrique), Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavinho (Sosa) e Jhon Jhon (Eric Ramires); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (Fernando) e Henry Mosquera (Vinicinho). T.: Vagner Mancini.
CORINTHIANS
Hugo Souza; Cacá, Gabriel Paulista, João Pedro Tchoca (Matheuzinho) e Hugo (Matheus Bidu); Luiz Gustavo Bahia (Breno Bidon), Charles (Yuri Alberto), Dieguinho e Vitinho; Gui Negão e Pedro Raul (Carrillo). T.: Dorival Júnior.
Local: Cicero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)Público: 6.758 pessoas
Árbitro: Flávio Rodrigues de SouzaAssistentes: Alex Ang Ribeiro e Raphael de Albuquerque Lima
VAR: Thiago Duarte Peixoto
Cartões amarelos: Luiz Gustavo Bahia (COR)Gols: Jhon Jhon, BRA (34'/1ºT); Jhon Jhon, BRA (10'/2ºT); Henry Mosquera, BRA (31'/2T)