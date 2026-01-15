SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ônibus que levava a delegação que representou o Águia-PA na Copinha, que seguia em direção a Marabá, sofreu um acidente no Tocantins na noite desta quinta-feira (15). Ao menos uma pessoa morreu: o preparador físico Hecton Alves.

O acidente ocorreu entre as cidades de Crixás do Tocantins e Fátima, que ficam a cerca de 700 km de Marabá. A delegação se despediu da Copinha anteontem, após derrota para o Juventude, e voltava de Guaratinguetá, no interior de São Paulo.

O ônibus com a delegação se chocou com um caminhão que estava parado na estrada. O Águia afirmou que não havia qualquer sinalização da presença do veículo.

O preparador físico da equipe, Hecton Alves, morreu no local, e o técnico Ronan Tyezer ficou "gravemente ferido". De acordo com o clube, ele foi levado a um hospital da região.

O Águia afirmou que, inicialmente, "nenhum atleta foi gravemente ferido".

CAMPANHA DO ÁGUIA

O Águia atuou no grupo do Botafogo na 1ª fase da Copinha. O time de Ronan Tyezer perdeu para os cariocas na estreia, mas venceu Taubaté e o Estrela de Março antes de garantir a classificação.

Na etapa seguinte, os paraenses empataram com o Juventude, mas foram eliminados nos pênaltis. O duelo, que terminou em 5 a 4 para os gaúchos nas penalidades, ocorreu na tarde de terça-feira, em Guaratinguetá.

VEJA O COMUNICADO DO ÁGUIA

O clube informa, com profundo pesar, a ocorrência de um acidente envolvendo o ônibus da equipe do sub-20, nas proximidades da cidade de Crixás do Tocantins, o time estava voltando para Marabá quando se chocou com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização.

Infelizmente, em decorrência do acidente, tivemos o falecimento de um integrante da comissão técnica, Hecton Alves, preparador físico da equipe. O técnico Ronan Tyezer gravemente ferido foi levado ao hospital e recebe os devidos cuidados.

O clube acompanha de perto toda a situação, e até o exato momento desta nota temos informação de que nenhum atleta foi gravemente ferido.

Cuja perda nos causa imensa dor e consternação. Neste momento de tristeza, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que sofrem com essa irreparável perda.

Em sinal de luto e respeito, nos unimos em oração, desejando força e conforto aos corações enlutados.