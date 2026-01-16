RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O West Ham aceita negociar Lucas Paquetá com o Flamengo, mas desde que sua saída aconteça ao término da Premier League, no fim de maio, como informou o The Guardian. O UOL, porém, apurou que esse modelo de negócio não agrada ao Rubro-Negro, que prepara uma proposta para tentar contratá-lo de imediato.

FLA AINDA NÃO FEZ PROPOSTA OFICIAL

O Flamengo ainda não formalizou uma oferta, mas entende que não conseguirá êxito com menos de 40 milhões de euros.

Até aqui, as conversas com a diretoria do West Ham foram feitas pelo staff de Paquetá, que se tornou aliado do Rubro-Negro na tentativa de convencer os ingleses a vender seu jogador.

Os valores especulados até aqui foram mais em cima do panorama do que o staff ouviu e de quanto o Flamengo pode oferecer. Uma primeira conversa direta entre as duas diretorias deve acontecer nesta sexta-feira (16), como informou o colunista Rodrigo Mattos, do UOL.

Paquetá já manifestou ao West Ham o desejo de retornar ao Rubro-Negro, e será algo utilizado pelo Fla na tentativa de convencimento de uma liberação imediata.

O meio-campista, inclusive, já tem um acordo verbal com o Flamengo. O contrato será de quatro anos, e Paquetá aceitou redução importante com relação aos salários que recebia na Inglaterra.

Porém, tanto o Flamengo quanto o staff do meia avaliam a negociação como muito difícil. O West Ham luta contra o rebaixamento na Premier League e considera Paquetá um dos principais jogadores da equipe.

A possibilidade de negócio somente ao fim do Campeonato Inglês não é algo que o Rubro-Negro quer, mas não está descartada caso o West Ham fique irredutível.

Técnico do clube inglês, Nuno Espírito Santos comentou nesta quinta-feira (15) sobre a situação. Ele disse que é preciso resolver e ressaltou que Paquetá é de seus melhores jogadores.

É uma situação que precisamos resolver. Todos nós do clube temos que resolver. Queremos sempre que os nossos melhores jogadores estejam envolvidos, o Lucas é um dos nossos melhores jogadores. Então, vamos tentar resolver a situaçãoNuno Espírito Santo, técnico do West Ham

A reunião desta sexta-feira será decisiva para entender a temperatura da negociação. O otimismo do Flamengo passa por flexibilização do West Ham nos valores e entendimento da vontade do jogador em se transferir imediatamente.