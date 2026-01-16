SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Primavera é a primeira surpresa do Campeonato Paulista em 2026. Invicto, o clube de Indaiatuba venceu o Mirassol na última rodada, um triunfo surpreendente diante de uma equipe de Libertadores.

Destaque da partida com duas assistências, o lateral Kevin celebrou o resultado do estreante no Paulistão. Apesar disso, cobrou humildade da equipe para sonhar com voos ainda mais altos.

"O Mirassol vem em uma crescente muito grande. O time nesta sexta-feira (16) para mim está no Top 5 dos melhores do Brasil e isso dá uma confiança a mais. Esse resultado consolida o trabalho de toda a equipe, mas continuamos com os pés no chão. Ainda tem muita coisa para acontecer no campeonato. A gente segue trabalhando com humildade", disse Kevin, ao UOL.

QUARTO COLOCADO DO PAULISTÃO

Além da vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, o Primavera também conseguiu um empate diante do Guarani, em Campinas. Dessa forma, acumula quatro pontos na competição.

Pelos critérios de desempate, o estreante ocupa a quarta posição na tabela, dentro da zona de classificação para o mata-mata. Ele tem a mesma pontuação do Velo Clube, mas leva vantagem no saldo de gols (2 a 1). Bragantino e Palmeiras dividem a liderança, ambos com 100% de aproveitamento.

O clube de Indaiatuba volta a campo no sábado, quando recebe o Novorizontino, no Ítalo Limogni. A bola rola às 16h (de Brasília), e uma vitória pode dar a liderança ao Primavera.