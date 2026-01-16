SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca tranquilizou após perder os dois primeiros torneios da temporada e retribuiu o elogio do "ídolo" Roger Federer.

"Estou me sentindo bem, conseguindo fazer bons treinamentos. Feliz por estar de volta, estar em quadra novamente, me sentindo bem e [vamo] com tudo. Primeiro torneio, primeiro Grand Slam do ano, e desfrutar", disse Fonseca à ESPN Brasil.

Um problema nas costas tirou Fonseca de dois ATPs 250 e gerou dúvidas quanto à participação no Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. O brasileiro já voltou aos treinos e deu indícios que estará em quadra no torneio australiano.

O carioca de 19 anos será cabeça de chave e terá como primeiro adversário o norte-americano Eliot Spizzirri, de 24 anos e atual atual número 89 do ranking mundial. A data e horário ainda não estão confirmados, mas a chave principal do Australian Open começa neste sábado (17).

O número 30 do ranking mundial também retribuiu os elogios de seu ídolo, o suíço Roger Federer. O ex-tenista apontou uma semelhança entre ele e Fonseca e apontou que o "céu é o limite" para o brasileiro.

"Agradecimento imenso. [Federer] É um ídolo, não só para mim, mas para todo tenista. Muita gratidão. Espero que consiga entreter ele um pouco jogando", disse o jogador à ESPN.

O QUE FEDERER FALOU

"O que separa o João [Fonseca] dos outros caras da chave [do Australian Open] é a sua potência. Ele é empolgante, tem uma boa aura e eu gosto de vê-lo jogar. [...] Ele é um pouco mais como eu no sentido de que precisa de um pouco mais de tempo para trabalhar seu jogo, semelhante ao [Jannik] Sinner também, para saber quando segurar e quando soltar seus golpes. Uma vez que ele descubra isso, o céu é o limite. Realmente acho que ele é um dos caras que podem competir pelas maiores vitórias."