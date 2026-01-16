SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa São Paulo de Futebol Júnior pode terminar em clássico paulista ou gaúcho, isso porque o chaveamento colocou Grêmio e Santos de um lado, e Internacional, Palmeiras e São Paulo do outro.

Palmeiras e São Paulo podem se enfrentar na semifinal. Para isso, o Alviverde precisa passar pelo Ituano nas oitavas e pelo vencedor de Ibrachina e Internacional nas quartas. Já o Tricolor terá que eliminar o Red Bull Bragantino e, na sequência, Botafogo ou IAC.

Entre os 16 times ainda vivos na disputa, cinco já conquistaram a Copinha: Cruzeiro (2007), Inter (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020), Palmeiras (2022 e 2023), Santos (1984, 2013 e 2014) e São Paulo (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025).

A final acontece no dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo. A competição, neste momento, está nas oitavas de final.

OS JOGOS DAS OITAVAS DE FINAL

16/01: Atlético-PI x Guanabara City (16h)

16/01: Grêmio x América-RN (18h30)

16/01: Ceará x XV de Jaú (20h45)

16/01: Cruzeiro x Santos (21h30)

17/01: Ituano x Palmeiras (10h)

17/01: Ibrachina x Inter (14h30)

17/01: Botafogo x IAC (16h30)

17/01: Bragantino x São Paulo (18h30)