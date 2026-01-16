SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pouco menos de cinco meses para o início da Copa do Mundo, o atacante Vinicius Junior vive uma preocupante seca de gols com a camisa do Real Madrid e acende alerta para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti.

Consolidado como o principal nome da equipe nacional ?mesmo sem grandes apresentações com a camisa amarela?, o atleta de 25 anos cria da base do Flamengo tem na temporada 2025/26 o pior desempenho dos últimos anos pelo time madrileno.

Em 27 partidas na atual temporada com a camisa do Real, Vinicius Junior marcou apenas seis vezes, o que corresponde a uma média ruim de somente 0,2 gol por partida.

É a pior média de gols pelo clube desde a temporada 2020/21, quando marcou seis vezes em 48 jogos, média de 0,12 por partida, em uma época em que ainda buscava se firmar entre os onze titulares da equipe comandada por Zinédine Zidane.

O ponta-esquerda também viveu recentemente seu maior jejum de gols jogando pelo Real Madrid nos últimos cinco anos. Ele chegou a ficar 16 partidas ?e quase três meses? sem balançar as redes, voltando a marcar na derrota por 3 a 2 para o Barcelona, na final da Supercopa da Espanha, revés que resultou na queda do treinador Xabi Alonso.

Foi o maior período sem marcar também desde a temporada 2020/21, quando a seca durou 24 jogos.

Além dos gols, ele também caiu de produção no que diz respeito a assistências para os companheiros de time. Ele tem até aqui uma média de 2,3 passes para gol na temporada, a menor ?novamente? desde 2020/21, quando a média foi de somente 1,3 por jogo.

A fase ruim dentro das quatro linhas coincide com a chegada do francês Kylian Mbappé, que já foi às redes 27 vezes em 24 partidas na temporada 2025/26, média de 1,1 gol por jogo, além de ter distribuído mais quatro assistências.

Na temporada 2020/21, outro atacante francês, Karim Benzema, era o protagonista do ataque madrileno, com 30 gols em 45 partidas (média de 0,6), além de nove assistências.

A melhor temporada do brasileiro pelo Real foi na temporada 2023/24, quando Benzema havia deixado a agremiação e a posição de centroavante era ocupada pelo menos prestigiado Joselu, então emprestado do Alavés e hoje no modesto Al Gharafa, do Qatar.

Na ocasião, Vini Jr. foi o artilheiro do time na campanha vitoriosa da Champions League, com seis gols em dez partidas, e o vice-artilheiro na conquista do Espanhol, com 15 gols em 26 partidas. O desempenho lhe valeu a conquista do prêmio The Best, da Fifa, de melhor jogador da temporada em 2024.

A escassez de gols desde meados do ano passado tem provocado reflexos também fora de campo. Ele viu seu valor de mercado sofrer uma queda brusca ?de R$ 1,35 bilhão em 2024 para R$ 568 milhões em 2025, segundo o CIES (Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte)? perdendo o posto de jogador brasileiro mais valioso do futebol mundial para Estêvão, e tem convivido com vaias da própria torcida.

O brasileiro chegou a trocar a foto de seu perfil nas redes sociais com a camisa do Real Madrid para uma imagem com o uniforme da seleção brasileira após uma vitória contra o Sevilla, no Santiago Bernabéu. Na ocasião, deixou o campo sob protestos das arquibancadas ao ser substituído por Gonzalo García.

No jogo seguinte, quando o Real goleou o Betis por 5 a 1, Vinicius Junior foi flagrado pelas câmeras de TV disparando críticas a García ?autor de três gols na partida. "Aqui todo mundo quer driblar e depois eu que sou vaiado. Fala para o Gonzalo que ele tem que passar uma. Não toda vez, mas pelo menos uma", teria dito o brasileiro, segundo a leitura labial feita por especialistas.

Vini Jr. voltou aos holofotes mais uma vez por questões extracampo no confronto pelas semifinais da Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid, quando teve uma discussão ríspida com o técnico adversário, o argentino Diego Simeone.

"Florentino [Pérez, presidente do Real Madrid] vai te mandar embora. Lembre-se que ele vai te mandar embora. Lembre-se do que estou te dizendo", disparou o treinador, que depois se desculpou pelas falas.

Com contrato até junho de 2027, o atacante ainda não renovou seu vínculo e já viu seu nome ser especulado no futebol saudita e na Premier League ?segundo a mídia inglesa, o Chelsea estaria preparando uma oferta de quase R$ 1 bilhão para contar com seu futebol.

Treinador do brasileiro no Real Madrid nos últimos quatro anos antes de assumir a seleção, Carlo Ancelotti procurou minimizar as críticas da torcida e de parte da mídia ao jogador. "Vinicius é um jogador muito importante para nós, um jogador que pode nos ajudar muito e temos muito carinho por ele", afirmou o treinador em novembro.

O atacante terá uma nova chance para reverter o mau momento neste sábado (17), quando o Real Madrid recebe o Levante, às 10h (horário de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real é o segundo colocado na tabela de classificação, com 45 pontos, quatro atrás do líder Barcelona, enquanto o Levante é o vice-lanterna, com 14.