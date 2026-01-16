RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo divulgou sua nova camisa rubro-negra para a temporada 2026. Ela terá os modelos "torcedor" e "autêntica" e sai a partir de R$ 449,99.

LISTRAS MAIS GROSSAS

Tanto as listras rubro-negras quanto as da Adidas são mais grossas. Outro detalhe é uma gola sem botão, numa referência às clássicas camisas da década de 80.

Na versão de jogo, o escudo e o símbolo da Adidas ganham um efeito visual, revelando pequenos urubus conforme o movimento da camisa.

O Flamengo irá atuar com o novo uniforme já na partida deste sábado (17), contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.