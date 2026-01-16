SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Guanabara City, de Goiás, desponta como a grande sensação da Copinha 2026 até aqui, nesta sexta-feira (16), o time goiano disputa as oitavas de final contra o também surpreendente Atlético-PI, às 16h (de Brasília), para dar mais um passo na trajetória que já teve até vitória sobre o Vasco.

CONHEÇA O GUANABARA CITY

O nome tem a ver com a localização da equipe. O Guanabara City fica no bairro Jardim Guanabara, um dos mais populosos de Goiânia, com cerca de 27 mil habitantes. Daí é que vem o "City", que significa "Cidade", em inglês.

O time surgiu em 1999 como um projeto social para crianças e adolescentes. A inserção nas competições oficiais de base e profissionais veio somente na atual década, a partir de 2020.

O sucesso na base foi rápido. No ano passado, o Guanabara City foi vice-campeão goiano sub-20 ?perdeu a final para o Trindade? e conseguiu a vaga na Copinha.

A campanha na primeira participação da equipe na Copinha não surpreende quem vive o projeto. O time goiano terminou a primeira fase como líder do seu grupo após vencer o I9-SP, empatar com o Velo Clube e bater o Vasco por 3 a 1 [com um jogador a menos]. No mata-mata, passou pela Tuna Luso-PA e despachou o Botafogo-SP, nos pênaltis.

O sentimento que a gente tem em meio à Copinha e à vitória sobre Vasco é de mostrar que a gente está no caminho certo, que os atletas têm potencial. Queremos mostrar a força da nossa equipe, que é qualificada e que não somos zebra. A competição está mostrando isso. Leandro Diniz, técnico do Guanabara City, ao UOL

O Guanabara aposta muito na formação de atletas. Entre os que disputam a Copinha, alguns já jogaram a nível profissional nas divisões inferiores do Campeonato Goiano ao longo do ano passado e já carregam alguma bagagem.

Outro ponto forte do time é o investimento. O Guanabara City é um clube empresa e conta até com Carlos Vinícius, atacante do Grêmio, como um sócio-investidor. Ele chegou a viver de perto o clube quando ele ainda era um projeto social e atua em paralelo na administração enquanto joga pelo time gaúcho.

O desempenho é resultado de um trabalho sério e bem estruturado, com foco na formação de atletas. O clube investe na base como prioridade, com planejamento a médio e longo prazo, metodologia clara, comissão técnica comprometida e um ambiente que valoriza disciplina e responsabilidade. Anderson Santos, presidente do Guanabara City

O profissional caminha mais devagar. Atualmente, o Guanabara City disputa a terceira divisão do Campeonato Goiano. Em 2024, o clube bateu na trave no sonho pelo acesso e caiu nas semifinais do torneio. No ano passado, não passou da primeira fase.

GUANABARA CITY NA COPINHA

3/1 - Guanabara City 3 x 0 I9 - 1ª rodada

6/1 - Guanabara City 3 x 1 Vasco - 2ª rodada

9/1 - Guanabara City 1 x 1 Velo Clube - 3ª rodada

12/1 - Guanabara City 1 x 0 Tuna Luso - Segunda fase

14/1 - Guanabara City 0 (4) x (3) 0 Botafogo-SP - Terceira fase

16/1 - Guanabara City x Atlético-PI - 16h - Oitavas de final