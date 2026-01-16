SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG tem negociações com dois jogadores para a sequência da temporada. O atacante Mateo Cassierra, do Zenit, e o meio-campista Lucas Torreira, do Galatasaray, estão na mira do Galo.

PARA REFORÇAR O ELENCO

O clube mineiro se movimenta no mercado após algumas frustrações. Antes de sondar Torreira, a diretoria tinha negociações com Assadi, da Universidad de Chile, mas as tratativas melaram.

Torreira já recebeu uma proposta do Galo. O UOL apurou que há otimismo para fechar a negociação com o uruguaio, que já disputou duas Copas do Mundo e vestiu as camisas de Arsenal e Atlético de Madrid.

Cassierra, por sua vez, é considerado um nome alternativo para o ataque. Veloz e de boa finalização, o jogador é bem-visto pelo scout do Galo.

Apesar disso, a negociação é considerada complicada. Não apenas por estar em estágio inicial, mas porque se trata do Zenit, clube que é historicamente difícil de lidar no mercado.

E O HULK?

Tem tudo para permanecer e cumprir o contrato até o fim. O vínculo do centroavante com o Galo vai até dezembro deste ano e, a partir de julho, e pode assinar um documento prévio com a equipe que desejar.

As negociações com o Fluminense estão praticamente encerradas. O clube carioca não chegou a um acordo com o Atlético-MG, que pediu percentual de jogadores da base do Tricolor, que recuou.