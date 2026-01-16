SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Jhon Jhon foi o grande destaque da vitória por 3 a 0 do Red Bull Bragantino sobre o Corinthians, na última quinta-feira (15), pela segunda rodada do Paulistão. Ele marcou dois gols e comandou o triunfo.

O duelo, inclusive, pode ter sido o último do jogador com a camisa do Massa Bruta. Ele está próximo de ser vendido ao Zenit, da Rússia, e a negociação deve render alguns milhões aos cofres do Palmeiras.

JHON JHON A CAMINHO DO ZENIT

O Red Bull Bragantino tem negociações avançadas com o Zenit por Jhon Jhon. O clube russo está disposto a pagar 18 milhões de euros fixos, R$ 112 milhões na cotação atual, além de mais R$ 12,5 milhões em bonificações por metas.

O clube de Bragança Paulista, por sua vez, ainda tenta 20 milhões de euros fixos. A reportagem do UOL confirmou que há um otimismo mútuo para sacramentar a negociação.

QUANTO O PALMEIRAS RECEBERÁ?

Caso a negociação seja concretizada nos moldes oferecidos pelo Zenit, o Palmeiras embolsará R$ 22,4 milhões fixos pelos direitos econômicos do jogador. O Verdão manteve 20% quando vendeu Jhon Jhon ao Red Bull Bragantino.

Além disso, o Alviverde também teria direito a uma parcela por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa. O valor corresponde a 2% da operação.

O jogador foi comprado pelo Palmeiras em 2021, quando completou 19 anos. Três anos depois, o Verdão negociou Jhon Jhon ao Red Bull Bragantino.

A partir dos 16 anos, cada temporada da jovem promessa equivale a 0,5% do mecanismo de solidariedade. Dessa forma, o Palmeiras deve receber cerca de R$ 2,2 milhões.

- 20% dos direitos econômicos - R$ 22,4 milhões

- 2% do mecanismo de solidariedade - R$ 2,2 milhões

- Total: R$ 24,4 milhões