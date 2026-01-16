SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid vive um momento de instabilidade rara como consequência de fracassos recentes e que começaram quando Carlo Ancelotti, nesta sexta-feira (16) na seleção brasileira, ainda era o treinador.

MOMENTO DIFÍCIL

A instabilidade começou ainda na temporada passada, quando Ancelotti era o técnico. O Real foi vice para o Barcelona nas três competições nacionais: Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Além disso, caiu na Champions para o Arsenal, ainda nas quartas de final. Os títulos da Supercopa da Uefa e da Copa Intercontinental foram os "consolos".

O ciclo atual sacramentou o momento turbulento do clube. Xabi Alonso foi contratado como uma aposta para o cargo de técnico após se destacar no Bayer Leverkusen, mas não deu certo. Ele foi demitido nesta semana após seis meses no cargo e acumulou até mesmo algumas rusgas com os jogadores durante a passagem.

O Real não engrena em campo. Ao longo da temporada, o clube foi vice para o Barcelona (Supercopa da Espanha), levou um 5 a 2 do Atlético de Madri, caiu para o PSG na semifinal do Super Mundial após sofrer um 4 a 0 e é apenas o sétimo colocado na Champions.

Novo técnico e ex-jogador do clube, Álvaro Arbeloa estreou em mais um vexame da equipe. Na quinta-feira, o Real Madrid foi derrotado pelo modesto Albacete, que disputa a segunda divisão do Espanhol, na Copa do Rei, com direito a gol da derrota no fim.

"Neste clube, empatar já é ruim, quase uma tragédia [...] Não tenho medo do fracasso, e entendo quem queira chamar assim. Mas, se aprendi algo na vida, é que o fracasso faz parte do caminho para o sucesso, não são direções opostas", disse Arbeloa, após eliminação do Real Madrid.

O cenário no Campeonato Espanhol também não é animador. O Real Madrid é o vice-líder e está quatro pontos atrás do Barcelona (49 a 45) em um torneio onde ambos não são muito de perder pontos.

Individualmente, só Mbappé se destaca. São 29 gols para ele em 25 jogos disputados até aqui na temporada. Algo muito acima de outras estrelas do elenco, como Vinícius Júnior (6 gols) e Bellingham (5) e Rodrygo (3). Sem o francês em campo, a produção ofensiva é baixa.

A torcida demonstra insatisfação. Vini Jr. ouviu vaias da torcida em jogos recentes e foi um dos alvos.

O Real Madrid só tem mais duas chances de título na temporada. Além do Espanhol, o clube pode conquistar a Champions League, mas o favoritismo dos anos anteriores não se repete.