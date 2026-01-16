SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bia Haddad Maia fará sua estreia no Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, neste sábado (17) à noite (horário de Brasília).

A brasileira entra em quadra já no primeiro dia do torneio, e encara a cazaque Yulia Putintseva às 21h (de Brasília). Será o jogo de abertura da Quadra 6 do Melbourne Park.

Bia venceu a número 105 do mundo duas vezes, ambas em 2023, nos torneios de Abu Dhabi e Wimbledon. A paulista é a atual 59ª colocada no ranking mundial da WTA.

Caso avance, a Bia Haddad pode cruzar com duas cabeças fora do top 10: a ucraniana Marta Kostyuk e, na terceira fase, com a russa Ekaterina Alexandrova.

A paulista vem de derrota na estreia do WTA 250 de Adelaide (AUS). Em seu primeiro torneio do ano, ela perdeu por 2 sets a 1 para a canadense Viktoria Mboko, então número 17 do mundo.

E JOÃO FONSECA?

O carioca enfrentará o norte-americano Eliot Spizzirri, mas a organização não divulgou data e horário do confronto, válido pela primeira rodada do Australian Open.

A expectativa é de ele jogue entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira (horários de brasília). Será a estreia do brasileiro na temporada 2026, que perdeu dois torneios por um problema nas costas.

Não há chance de Fonseca jogar no primeiro dia da competição, já que a programação completa já foi divulgada pela organização.