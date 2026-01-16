RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Mattheus Montenegro concedeu a primeira entrevista coletiva como presidente do Fluminense. Na manhã desta sexta-feira (16), no CT Carlos Castilho, o mandatário, que venceu eleição realizada no ano passado, explicou algumas movimentações do Tricolor no mercado da bola.

Segundo Montenegro, as tratativas pelo atacante Hulk estão encerradas, mas o cenário pode mudar caso o Atlético-MG mude de opinião em relação à resposta mais recente dada ao Flu.

No caso de Savarino, também não houve final feliz, e o presidente tricolor não indica que as conversas possam ser retomadas.

CASO A CASO

Hulk

"Começamos uma negociação no fim de dezembro. Após uma conversa com o Atlético-MG, começamos uma negociação com o jogador. As coisas se desenrolaram neste período. No início dessa semana, o Atlético-MG respondeu com três exigências, aceitamos duas e a terceira não aceitamos, que era um pedido para que cedesse ao Atlético-MG um percentual de três jogadores da base. Entendemos que não era interessante para o clube. Se lá para cá, voltamos a conversar e pedimos ao Atlético-MG a possibilidade de uma proposta um pouco diferente, que pudesse haver uma compensação financeira [ao Atlético]. o Atlético-MG não quis e, então, a negociação está encerrada."

Savarino

"Sobre negociação com o Savarino, fizemos uma proposta ao Botafogo. Após idas e vindas, o Botafogo aceitou passamos a negociar com o jogador, mas, no meio dessa negociação, tiveram alguns pedidos do jogador e representante que não aceitamos. Com isso, a negociação também está encerrada. Na hora de montar o elenco, estamos tratando com cautela. É um elenco que vem sendo montado ao longo do anos. Achamos que podem chegar algumas peças, nosso foco é em mais um centroavante. estamos trabalhando desde que acabou o campeonato. Então, tem diversos nomes mapeados e o nome do Savarino apareceu como oportunidade. não era a nossa prioridade naquele momento, mas entendemos que era oportunidade de reforçar o grupo, e sempre que tivermos uma oportunidade, vamos analisar. nesta sexta-feira (16) nosso foco é em buscar um camisa 9."

Negociações podem ser retomadas?

"Com o Savarino está completamente encerrada. Não há chance de voltar à mesa. Com o Hulk, está encerrada, mas acabamos de ter uma resposta em relação a essa negativa, foi nesta quinta-feira (15) à noite. Imagino que esteja encerrada também, mas todos sabem do nosso interesse e se o Atlético-MG mudar de opinião, podemos retomar."

Nino

"É um desejo nosso desde o meio do ano passado. Tentamos trazer o Nino lá e o Zenit não quis abrir negociação, e disse que poderíamos voltar a conversar no fim do ano. [Agora] Disseram que não é um momento e jogaram essa conversa mais para frente. Saíram muitas coisas, mas a verdade é que com o Zenit não teve conversa porque disse que, agora, não tem muita chance de negociar o jogador. Quando chegar a próxima janela, vamos tentar conversar com o Zenit para trazer o jogador. Queremos muito que o Nino esteja conosco esse ano e vamos atas do Zenit na próxima janela."

Arias

"É um jogador que saiu há menos tempo [em relação ao Nino]. Temos excelente relação com o Arias e representante. É uma conversa que acontece com frequência. Soubemos do interesse do Palmeiras, assim como outros clubes. O Arias é um jogador espetacular e todo mundo quer ter um jogador especular no elenco. No contrato de venda, temos uma cláusula de preferência se ele voltar ao Brasil. Temos de ser notificados e o nosso planejamento é exercer essa preferência. não podemos garantir que vamos exercer porque não sabemos o valor que vai chegar, mas estamos nos planejando para isso."

Saídas?

"A única proposta que tivemos para saída foi para o John Kennedy. A proposta estava em análise e, enquanto isso, o clube se retirou. Essa conversa foi nesta quinta-feira (15). Fora isso, não temos mais negociações para saídas."