RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Mário Bittencourt, ex-presidente do Fluminense, vai assumir um cargo na nova gestão do clube tricolor. Ele será diretor geral do clube.

De acordo com Mattheus Montenegro, novo mandatário do Fluminense, a função vai abranger o futebol, esportes olímpicos e Laranjeiras. O cargo é remunerado.

O Mário vai ocupar o cargo de diretor geral do clube. Vai ajudar o futebol, Laranjeiras, esporte olímpico e todos os outros departamentos. Ele tem muita experiência, fez uma gestão muito bem sucedida e vai continuar nos ajudando bastante Mattheus Montenegro

Mário já vem auxiliando na montagem do planejamento para a temporada. Na cerimônia de abertura do Campeonato Carioca, por exemplo, Paulo Angioni indicou que o ex-presidente era quem estava à frente das negociações pelo atacante Hulk.

Montenegro foi vice-presidente geral no segundo mandato de Mario Bittencourt, entre 2023 e 2025.