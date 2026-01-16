SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Albacete, time da 2ª divisão espanhola que eliminou o Real Madrid da Copa do Rei, repudiou os atos racistas contra Vinicius Jr., atacante merengue.

O QUE ACONTECEU

O clube afirmou que o episódio "manchou" a vitória história contra o time merengue. O Albacete bateu o Real por 3 a 2, na última quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Rei.

É doloroso e vergonhoso que imagens racistas terríveis, deploráveis Belmonte, devido às ações de espectadores que não respeitam nem representam o espírito de Albacete. Trecho de nota oficial divulgada nesta quinta-feira (15)

O time informou que tenta identificar o responsável por jogar uma banana em campo, e pediu ajuda das autoridades e também dos torcedores. O Albacete se prontificou a punir o infrator, caso seja encontrado, e proibí-lo de frequentar o estádio Carlos Belmonte.

O Albacete também repudiou os cantos xenófobos proferidos nas proximidades do estádio e se solidarizou com Vinicius Jr. O clube destacou que os atos "de forma alguma representam os nossos valores".

*

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

Se há algo pelo qual Albacete e sua Alba são conhecidas, é pela sua hospitalidade. Nossos torcedores já foram reconhecidos inúmeras vezes como alguns dos mais esportivos e amigáveis do futebol espanhol. Portanto, é doloroso e vergonhoso que imagens racistas terríveis, deploráveis e repreensíveis tenham manchado uma noite mágica no estádio Carlos Belmonte, devido às ações de espectadores que não respeitam nem representam o espírito de Albacete. Não permitiremos, sob nenhuma circunstância, que nossa cidade e nosso clube sejam manchados por casos isolados de comportamento indesejável.

Gostaríamos de informar que o Albacete Balompié já está trabalhando para identificar a pessoa que atirou uma banana no campo. Solicitamos a colaboração das autoridades competentes e de nossos torcedores durante este processo. Por favor, envie qualquer informação ou imagem que possa ajudar a esclarecer quem foi o responsável por este ato.

Além das sanções que possam ser impostas ao responsável, uma vez identificado pelas autoridades competentes, o Albacete Balompié declara que tomará todas as medidas disciplinares ao seu alcance para garantir que, se possível, ele nunca mais pise no estádio Carlos Belmonte.

Além disso, o Clube expressa sua total condenação aos repugnantes cânticos xenófobos proferidos por um pequeno grupo de torcedores nas proximidades do estádio Carlos Belmonte horas antes da partida e que, insistimos, de forma alguma representam nossos valores.

Por fim, o Albacete Balompié, em nome de todos os seus torcedores exemplares, deseja demonstrar seu apoio a Vinicius Junior, ao Real Madrid CF e a todos os madridistas diante de tal comportamento desprezível, reiterando nosso total comprometimento com a árdua tarefa de erradicar do futebol - e da sociedade em geral - qualquer comportamento racista, xenófobo ou discriminatório.