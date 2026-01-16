SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Memphis Depay iniciou nos últimos dias os trabalhos em campo ao lado dos demais companheiros no Corinthians. O primeiro treino com bola do atacante holandês aconteceu na quarta-feira, véspera da derrota alvinegra para o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista.

O retorno, porém, foi leve e ainda distante de dar condições para que o jogador fosse relacionado para o confronto diante do Massa Bruta.

Até então, Memphis realizava atividades internas com foco no aprimoramento físico. O trabalho faz parte do processo de recuperação após o atleta acelerar o tratamento de um edema ósseo no joelho esquerdo no fim da última temporada, para estar em condições de disputar as fases finais da Copa do Brasil ?que o Timão foi campeão com o holandês marcando o gol do título, contra o Vasco.

BAIXA NO CLÁSSICO

A reportagem apurou que mesmo com a evolução para os treinos com bola, Memphis Depay não deve ser relacionado para o clássico contra o São Paulo, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. O duelo marcará o primeiro clássico do Corinthians em 2026.

Há cautela em relação à condição física do atacante. Os departamentos responsáveis pelo controle físico do elenco trabalham com um retorno gradual do jogador aos gramados, justamente para evitar riscos que possam comprometê-lo.

A ideia é que Memphis aumente progressivamente a carga de trabalho e os minutos em campo ao longo dos treinamentos, até reunir condições para ser relacionado e estrear na temporada. O planejamento tem a aprovação da comissão técnica e do departamento de futebol, que acompanham de perto a situação.

FOCO NA SUPERCOPA

Dentro do cronograma traçado pelo Corinthians, a expectativa é que Memphis esteja na melhor condição física possível para a disputa da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo. A partida está marcada para o dia 1º de fevereiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Antes disso, o atacante deve ganhar alguns minutos em campo pelo Campeonato Paulista. O planejamento prevê que ele atue contra Santos ou Velo Clube, ainda que sem completar os 90 minutos. O teste final está programado para a estreia do Brasileirão, contra o Bahia, no dia 29 de janeiro.

A estratégia é semelhante à adotada no fim da temporada passada, quando Memphis foi preservado em partidas do Brasileiro para chegar em plenas condições físicas aos confrontos decisivos da Copa do Brasil.

Na ocasião, o holandês foi retirado de alguns jogos do campeonato nacional e voltou a ser relacionado apenas na última rodada, contra o Juventude, atuando por 45 minutos. A medida teve como objetivo garantir ritmo de jogo antes das semifinais e da final, contra Cruzeiro e Vasco, respectivamente.

ATENÇÃO ESPECIAL À PARTE FÍSICA

Memphis Depay demonstra preocupação com a própria condição física, especialmente após a sequência de lesões sofridas no segundo semestre do ano passado. O intuito do jogador é chegar no Copa do Mundo no melhor nível possível. O Mundial acontece entre junho e julho.

Segundo apuração da reportagem, o tema foi tratado em conversas do jogador com o presidente Osmar Stábile no fim de 2025. O atacante cobrou melhorias nos procedimentos dos setores físicos do clube e chegou, inclusive, a indicar profissionais para a área.