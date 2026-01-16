SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Brasil e Chile vão se enfrentar na final da Kings World Cup of Nations, neste sábado (17), no Allianz Parque. Na manhã desta sexta-feira (16), as duas seleções concederam entrevista coletiva.

Os chilenos eliminaram a Espanha, talvez a grande favorita ao título da competição. A final sul-americana foi motivo de celebração para ambas as equipes.

Torcemos por vocês Kelvin, um dos destaques do Brasil

Viva Chile complementaram, em meio às risadas e aplausos

Os chilenos eliminaram a Espanha na última quinta-feira, em disputa por pênaltis. A partida terminou 5 a 5 no tempo normal.

Já o Brasil passou sem sustos pelo México, com placar de 8 a 3.

PIQUÉ EXPLICA DECISÃO

A segunda Copa do Mundo, vencida pelo Brasil, foi disputa na Itália. Os organizadores da Kings League decidiram trazer a terceira para São Paulo. Gerard Piqué, ex-jogador do Barcelona e um dos idealizadores, explicou a decisão.

"Nós sabíamos que o Brasil era o país que poderia funcionar bem. O futebol é quase uma religião, se pratica muito. Os brasileiros também são muito ativos nas redes sociais, todos estão conectados. São diferentes gerações que consomem o produto", analisou.

A primeira foi disputada em Monterrey, no México. O Brasil também chegou à decisão, mas ficou com o vice para a Espanha.

Em busca do bicampeonato, o Brasil enfrenta o Chile neste sábado, às 20h. A promessa é casa cheia no Allianz Parque.