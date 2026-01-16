SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians negocia a contratação do goleiro João Ricardo, atualmente no Fortaleza. A informação foi publicada inicialmente pelo O Povo e confirmada pelo UOL.

EXEMPLO DO PALMEIRAS

O Timão se inspira no modelo adotado pelo Palmeiras para avançar na negociação. O rival conta com o experiente Marcelo Lomba como reserva imediato, oferecendo segurança ao elenco.

A ideia do Corinthians é ter um perfil semelhante com João Ricardo. Aos 37 anos, o goleiro é visto internamente como o nome ideal para assumir o papel de alternativa confiável na meta corintiana.

A preocupação da diretoria envolve tanto eventuais convocações de Hugo Souza ao longo da temporada quanto uma possível transferência do titular após a Copa do Mundo.

Nesse cenário, João Ricardo é considerado um atleta capaz de manter o nível da posição em caso de imprevistos.

O UOL apurou que o histórico do jogador com o técnico Dorival Júnior, com quem trabalhou no Ceará, e com o executivo de futebol Marcelo Paz, com quem trabalhou no Fortaleza, pesa a favor de uma eventual contratação.

Ambos aprovam o nome e o veem como a opção ideal para ser o reserva da posição no Corinthians.

Na última temporada, Felipe Longo e Matheus Donelli foram os substitutos imediatos de Hugo Souza. Longo ainda é tratado como inexperiente para assumir a meta em uma situação de maior exigência. Já Donelli perdeu espaço após uma negociação frustrada com o futebol português. Kauê também integra os treinamentos com o elenco profissional, mas é avaliado como um atleta ainda em formação.

CORINTHIANS DEVE ABRIR NEGOCIAÇÃO

Até o momento, o Corinthians realizou apenas uma consulta ao estafe de João Ricardo, sem abrir tratativas formais com o Fortaleza. A tendência, porém, é que as negociações sejam iniciadas oficialmente nos próximos dias.

João Ricardo é considerado uma peça de alto custo no elenco do Fortaleza, que precisará reduzir despesas após o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro no fim da última temporada.

A diretoria corintiana avalia uma negociação nos moldes da contratação de Matheus Pereira. A ideia é obter o goleiro por empréstimo até o fim do ano, assumindo integralmente os salários e estabelecendo um valor fixado para opção de compra.

O Corinthians não pretende fazer aportes financeiros na aquisição de direitos econômicos de jogadores nesta janela de transferências e aposta na boa relação com a diretoria do Fortaleza para viabilizar o acordo.

João Ricardo tem contrato com o clube nordestino até dezembro de 2027 e, atualmente, se recupera de uma cirurgia no ombro, realizada em outubro do ano passado.