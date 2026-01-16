RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O UOL apurou que o sonho de jogar a Premier League e os conselhos de seu staff têm convencido Rayan a aceitar a proposta do Bournemouth para deixar o Vasco.

CONTRATO DE CINCO ANOS E LUVAS PARA MUDAR VIDA DA FAMÍLIA QUE É CRIA DA BARREIRA DO VASCO

Rayan sempre deixou claro às pessoas mais próximas que o desejo é atuar na Premier League. Por isso, a oferta de agora lhe balançou, diferentemente do Zenit, da Rússia, que também se mostrou interessado em sua contratação, mas as conversas não avançaram.

O Bournemouth sinaliza com um contrato de cinco anos além de um alto salário em libras. Seus empresários entendem que um bom desempenho no Campeonato Inglês fará o atacante, automaticamente, alçar voos mais altos dentro da própria liga ou do futebol mundial, como tem acontecido recentemente com os destaques da equipe.

A família também foi convencida sobre a proposta. Com cerca de 30% de direitos econômicos numa eventual negociação, a transação fará os "Simplício Rocha" mudarem de vida. Rayan e seus pais são crias da Barreira do Vasco, humilde comunidade vizinha ao estádio de São Januário.

O atacante passou a receber um grande salário somente mês passado, quando o Vasco anunciou sua renovação até 2028 com os vencimentos na casa dos R$ 900 mil.

BOURNEMOUTH AINDA NÃO FORMALIZOU A PROPOSTA AO VASCO

O Bournemouth, porém, ainda não formalizou a proposta oficial ao Vasco. As tratativas informais apontam que a oferta será na casa dos 35 milhões de euros fixos (R$ 218 milhões) além de metas que podem fazer a operação chegar próxima aos 50 milhões de euros (R$ 311 milhões) desejados inicialmente pelo Cruzmaltino.

Pelo lado do Vasco, o aceite acontecerá da seguinte forma: se Rayan continuar disposto a sair - algo que já sinalizou internamente - além da proposta realmente se concretizar com estes números especulados. Qualquer valor inferior a isso, o Cruzmaltino - que detém 60% dos direitos econômicos ?não irá liberar (os outros 10% são dos empresários).

VASCO AINDA TENTA CONVENCER RAYAN A ESPERAR

O Vasco já entende que, dificilmente, conseguirá convencer Rayan e seu staff a desistir da proposta do Bournemouth. O planejamento inicial do clube previa uma venda do atacante de 19 anos na próxima janela ou somente na outra temporada.

Há um entendimento tanto da diretoria quanto da comissão técnica de que Rayan pode se valorizar ainda mais, em 2026, caso siga no Vasco, o que lhe permitirá opções de transferência para clubes de uma prateleira acima na Europa.

O Cruzmaltino acredita que Rayan, por exemplo, será convocado para a seleção brasileira, o que naturalmente irá aumentar o status do jovem.

Após a vitória sobre o Maricá, nesta quinta-feira (15), por 4 a 2, a torcida gritou "fica" em coro para o jovem que fez dois gols. Já o técnico Fernando Diniz deixou claro que é contra a saída de Rayan agora.

"Não acho que é o momento dele sair para nenhum time por nenhum valor, nesse momento. Falo desportivamente e pela ligação que tenho com ele. Se fosse meu filho, diria para jamais sair do Vasco nesse momento. Acho que ele merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. Esse início desta sexta-feira (16) (contra o Maricá) é uma amostra do que pode acontecer nessa temporada. O Rayan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e ir mais preparado para desbravar o mercado europeu", disse Diniz, complementando:

"O potencial dele é para ser um dos melhores jogadores do mundo, na minha opinião. Ele tem tudo. E gosto muito dele como pessoa também. Desde o dia que nos encontramos, há uma química muito forte e farei de tudo para que ele fique no Vasco. Acho que é o melhor para o Rayan, para o Vasco e até para o futebol brasileiro."