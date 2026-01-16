SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, vai curtir o Carnaval com Ronaldo, Zeca Pagodinho e Léo Santana.
O QUE ACONTECEU
O italiano vai participar de um "intensivão de brasileira" em parceria com a Brahma.
O treinador fará um tour pelos carnavais de Rio, São Paulo e Salvador com a marca de cervejas.
Em Salvador, Ancelotti estará com Léo Santana como anfitrião no Circuito Barra-Ondina.
No Rio, ele vai curtir a Sapucaí com Ronaldo Fenômeno.
E em São Paulo, a folia será ao lado de Zeca Pagodinho, no camarote Brahma, no Anhembi.